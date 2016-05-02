欧洲央行科尔回击德国批评 称若放弃通胀目标将损及德国

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透法兰克福5月1日 - 欧洲央行执委科尔周日回应德国官员的一连串批评，表示若欧洲央行放弃通胀目标，德国将会受创，而低利率政策是一项福利而非负担。
科尔指出，若没有欧洲央行多次出台刺激政策，经济活动将会低迷，失业率攀升，而且实现健康的公共预算目标也会变得更加困难，即便是德国这样的国家。数周来，德国财长朔伊布勒等官员先后对欧洲央行提出批评。
欧元区通胀率过去一年一直在零水准上下波动，欧洲央行在3月将已经为负值的存款利率进一步下调，因为最新预估显示，央行还要再多用几年时间才能达到接近2%的通胀目标。
“德国最近屡次传出对欧洲央行的批评之声，认为该央行当前极低的利率伤害到储户，”科尔在周日法兰克福汇报发表的一篇评论文章中称。
“由于经济状况改善，尤其是在货币政策的刺激下，德国实质所得和就业近几年上升，”科尔称。“换句话说，我们现在需要低利率来确保经济状况正常化，包括未来提高储蓄回报。”
一些德国官员抱怨负利率损伤节俭的储户，给德国银行业构成压力，尤其是通常依赖名义利率为正值的小型储蓄银行。朔伊布勒上月表示，利率处于纪录低点引发“特别问题”，促使右翼新选择党(AfD)崛起。
科尔称尽管欧洲央行在解释通胀目标时“非常灵活”，但放弃目标可能导致不稳定，将增加通缩风险，而且可能令经济活动趋软，令失业水平上升。
“悄然放弃普遍认可的通胀目标并不在选项之内，通胀目标过去13年对于欧洲央行很有用处，”科尔称。“不过有令人信服的理由暗示，欧元区通胀仅会逐步上升。”
本周欧洲央行总裁德拉吉也回应德国的批评，在接受德国一家报纸采访时为该行政策辩护。(完)
(编译 徐文焰/王丽鑫；审校 李婷仪)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。