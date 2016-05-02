欧洲央行科尔回击德国批评 称若放弃通胀目标将损及德国

路透法兰克福5月1日 - 欧洲央行执委科尔周日回应德国官员的一连串批评，表示若欧洲央行放弃通胀目标，德国将会受创，而低利率政策是一项福利而非负担。

科尔指出，若没有欧洲央行多次出台刺激政策，经济活动将会低迷，失业率攀升，而且实现健康的公共预算目标也会变得更加困难，即便是德国这样的国家。数周来，德国财长朔伊布勒等官员先后对欧洲央行提出批评。

欧元区通胀率过去一年一直在零水准上下波动，欧洲央行在3月将已经为负值的存款利率进一步下调，因为最新预估显示，央行还要再多用几年时间才能达到接近2%的通胀目标。

“德国最近屡次传出对欧洲央行的批评之声，认为该央行当前极低的利率伤害到储户，”科尔在周日法兰克福汇报发表的一篇评论文章中称。

“由于经济状况改善，尤其是在货币政策的刺激下，德国实质所得和就业近几年上升，”科尔称。“换句话说，我们现在需要低利率来确保经济状况正常化，包括未来提高储蓄回报。”

一些德国官员抱怨负利率损伤节俭的储户，给德国银行业构成压力，尤其是通常依赖名义利率为正值的小型储蓄银行。朔伊布勒上月表示，利率处于纪录低点引发“特别问题”，促使右翼新选择党(AfD)崛起。

科尔称尽管欧洲央行在解释通胀目标时“非常灵活”，但放弃目标可能导致不稳定，将增加通缩风险，而且可能令经济活动趋软，令失业水平上升。

“悄然放弃普遍认可的通胀目标并不在选项之内，通胀目标过去13年对于欧洲央行很有用处，”科尔称。“不过有令人信服的理由暗示，欧元区通胀仅会逐步上升。”

本周欧洲央行总裁德拉吉也回应德国的批评，在接受德国一家报纸采访时为该行政策辩护。(完)