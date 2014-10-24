《热点聚焦》德国对欧洲央行骂声不断，德拉吉如何是好

官员们表示，德拉吉的领导作风让摩擦加剧。这位来自意大利的总裁更愿意和由科尔和普雷特主导的一个小圈子成员来商讨事务，而不是像特里谢经常做的那样，在欧洲央行委员会里广泛咨询意见。

“管委会缺少团队行动，”前欧洲央行执委会成员史塔克向路透称，“管理方式发生了改变。”

德拉吉在杰克森霍尔发表讲话前，曾咨询了美联储副主席费舍尔的意见，却将ECB管委会成员晾在一边。费舍尔是德拉吉1970年代在麻省理工学院求学时的老师。

据一名欧洲央行消息人士透露，德拉吉在向各成员国央行提供政策报告方面也施加限制，因为这些报告常常被泄露。这种做法惹恼了除德国以外的其他国家。

不过，该消息人士淡化了欧洲央行与德国关系极为紧张的观点，并指出德拉吉与德国财长朔伊布勒曾在近期国际货币基金组织(IMF)会议间隙洽谈，梅克尔也避免批评欧洲央行。

但事实上，朔伊布勒对政策走向越来越直言不讳，上个月曾表示，他对于欧洲央行购买有资产担保证券(ABS)等证券化产品的提议“特别不满”，他还向议会称，欧洲央行已“用尽”所有振兴欧洲经济的工具。

批评朔伊布勒近期言论的一名德国官员指出，AfD是促使梅克尔对欧洲央行采取强硬态度的一个新的重要因素。

无论出自什么原因，有越来越多的德国保守派议员开始这么做。

本月稍早，基督教社会联盟(CSU)的Hans Michelbach甚至表示，任命德拉吉为欧洲央行总裁是个“错误”。(完) (编译/审校 张涛/李爽/艾茂林/高琦/许娜/杜明霞/郑茵)