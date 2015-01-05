《分析》ECB准备实施购债计划，德国是否支持是关键

2014年2月，位于德国卡尔斯鲁厄的法院表示担心，称直接货币交易(OMT)购债计划违反了不能为政府融资的禁令。该计划是欧洲央行总裁德拉吉2012年做出“竭尽所能”演讲后公布的，但从未动用。

该法院将这一意见提交至欧洲法院，后者的顾问将在1月14日做出初步评估，并在2015年中期做出最终决定。这可能会对欧洲央行如何实行QE产生很大影响。

“市场共识是，欧洲法院将不会发现OMT购债计划有任何问题，但存在这种风险，”摩根士丹利首席欧洲分析师Elga Bartsch表示。

“德国明显担心欧洲法院的裁定对德国宪法法院的影响。而且欧洲央行对此也非常看重，否则可能在(2014年)12月就采取行动。”

在等待最终裁定之际，欧洲央行可能觉得有必要格外小心，这就使德国央行总裁魏德曼上个月提议的QE计划可能性提高，魏德曼提议，购买债券带来的信贷风险仍与各成员国央行挂钩。

“这种方式可能适用于德国，”德国一位高级官员称。

如果欧洲央行采取这种做法，那么梅克尔可能更加满意。但由于限制了QE计划的范围，这种方式可能令金融市场感到失望，并且不能提振欧元区经济。

“如果限定在国别范围内实行，会非常令人失望。因为这无疑显示欧洲央行具有局限性，”Odendah说，“德拉吉知道声明本身是最重要的，我希望他是勇敢的。”

如果他确实如此，那么梅克尔的沉默可能也会振聋发聩。(完)