ECB官员称希望在全球范围就银行业主权债曝险部位做出决定

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透米兰10月24日 - 欧洲央行银行监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)周一表示，她希望在全球范围就银行业的主权债曝险部位做出决定。
“要求银行对他们的主权债曝险部位计提资本拨备不是一项革命，”努伊在博科尼大学举办的一次会议上说。
“对银行业所持政府债券设限才是革命性的，”她并称目前并未讨论这一选项。(完)
(编译 汪红英；审校 张荻)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。