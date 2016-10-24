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国际财经 | 2016年 10月 24日 星期一 17:47 BJT

ECB官员称希望在全球范围就银行业主权债曝险部位做出决定

路透米兰10月24日 - 欧洲央行银行监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)周一表示，她希望在全球范围就银行业的主权债曝险部位做出决定。

“要求银行对他们的主权债曝险部位计提资本拨备不是一项革命，”努伊在博科尼大学举办的一次会议上说。

“对银行业所持政府债券设限才是革命性的，”她并称目前并未讨论这一选项。(完)

(编译 汪红英；审校 张荻)

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