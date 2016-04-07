欧洲央行总裁德拉吉称全球前景充满不确定性--年报

路透法兰克福4月7日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在周四发布的央行年报中指出，未来一段时间的全球经济仍面临不确定性，欧洲应对新冲击的能力让人存疑。

“对于欧洲央行，2016年的挑战性丝毫没有减轻。我们面对全球经济前景的不确定。我们面对持续的通缩压力。此外，对于欧洲发展方向和欧洲承受新冲击的能力也存在疑问。”德拉吉在年报中写道。

德拉吉称，欧洲央行实施的量化宽松举措将在2015-2018年间，使欧元区经济产出提高约1.5个百分点。（完）