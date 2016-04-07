欧洲央行总裁德拉吉称全球前景充满不确定性--年报

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透法兰克福4月7日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在周四发布的央行年报中指出，未来一段时间的全球经济仍面临不确定性，欧洲应对新冲击的能力让人存疑。
“对于欧洲央行，2016年的挑战性丝毫没有减轻。我们面对全球经济前景的不确定。我们面对持续的通缩压力。此外，对于欧洲发展方向和欧洲承受新冲击的能力也存在疑问。”德拉吉在年报中写道。
德拉吉称，欧洲央行实施的量化宽松举措将在2015-2018年间，使欧元区经济产出提高约1.5个百分点。（完）
(编译 高琦 审校 李春喜)
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路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。