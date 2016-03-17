欧洲央行总裁称只靠货币政策难以振兴经济 政府亦须出力

路透布鲁塞尔3月17日 - 欧洲央行总裁德拉吉周四警告欧洲领导人，单靠货币政策无法振兴经济，各国政府也需要尽到自己的力量，推进结构性改革。

“我曾经明确说过，即便货币政策的确是在过去几年中推动经济复苏的唯一政策，但它无法克服欧元区经济中一些基本的结构性弱点，”德拉吉对记者表示。

“因此需要进行结构性改革，主要是为了提高需求与公共投资水平，并降低税负。更重要的是，需要明确我们...的货币联盟的未来，”他在对欧盟领导人发表演讲后表示。

欧洲领导人将在6月峰会上讨论欧元区19国加深经济与决策一体化议题。

欧盟执委会、法国与意大利提出了加深一体化的一些构想，包括出台联合存款担保机制、设立欧元区财长职位和成立联合财政部。

而一项颇具争议的设想则是欧元区国家联合发行债券，例如帮助支持改革或者对抗景气低谷的冲击。德国强烈反对联合存款担保计划，以及任何形式的联合发债计划。

德拉吉对记者发表讲话前，对欧洲领导人简要谈论了欧元区经济形势以及面临的风险。

“经济正在复苏，尽管动能偏弱。我们看到经济中各个领域改善的迹象，包括就业市场和信贷市场，”德拉吉表示。

“但仍然存在下行风险，而且从去年12月初开始，部分风险在加剧，”他说。

德拉吉称，预计欧洲央行利率将在相当长一段时间内维持在低位，甚至会比现在的水平还要低。

“管委会预计利率将在较长时间内维持在目前或更低水准，并远超过资产购买计划结束的时间，”他对记者重申上周的表态。

欧洲央行12月时将资产购买计划延长六个月至2017年3月。(完)