德拉吉反对希腊退出欧元区--报纸

路透柏林3月22日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示,他反对任何有关希腊退出欧元区的提议,因此举不会解决该国的危机,反而将导致其通胀加剧并出现不稳定局面.

根据德国画报周五将刊登的采访,德拉吉还表示,他反对创立欧元区共同债券的构想,并明确反对欧元区"转移联盟",即财政实力较强的国家帮助弱小国家.

"希腊退出欧元区和货币贬值不会改善任何情况,"德拉吉称,"改革的压力不会减轻.但从另一方面来看,希腊退出欧元区将导致通胀加剧和局势不稳,在可预见的未来,没人会向希腊提供必要的资金."

德拉吉称,为恢复竞争力,希腊民众正在应对生活水平下降的情况.

德拉吉表示,他之所以反对创立欧元区共同债券,是因为这可能与欧洲纳税人的利益背道而驰.他说,推出欧元区共同债券"还为时尚早".

"整体而言,若我们想保护纳税人的钱,那麽欧元区就不能变为一个转移联盟,让一个或两个国家付钱,而让其余的国家花钱,并全用欧元区共同债券融资.这是不容许发生的."

德拉吉认为,如果希腊实施议会批准的重要改革,那麽其将有能力摆脱经济下行螺旋.他并称,政局稳定将提供帮助.

他指出,"为应对危机,希腊需要一个稳定的政治环境."(完)

--编译 王翔琼;审校 徐文焰

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