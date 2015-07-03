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国际财经 | 2015年 7月 3日 星期五 10:00 BJT

欧洲央行周一将讨论为希腊银行业者提供紧急融资的规定--消息

路透法兰克福7月2日 - 一位知情人士透露，欧洲央行(ECB)决策者计划周一讨论为希腊银行业者提供紧急融资的规定。

欧洲央行管理委员会将考虑在希腊举行援助公投后是否冻结、延长或收紧希腊银行业者仰赖的紧急流动性援助(ELA)。

目前ELA上限约为890亿欧元(990亿美元)。(完)

(编译 许娜；审校 戴素萍)

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