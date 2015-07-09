欧洲央行总裁德拉吉质疑希腊解决方案 称俄不会帮助希腊

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透米兰7月9日 - 据意大利财经日报Il Sole 24 Ore周三版报导，欧洲央行(ECB)总裁德拉吉对挽救希腊免于破产的可能性表示怀疑，并称他认为俄罗斯不会救助希腊。
当被问到希腊问题能否结束时称，德拉吉表示，“我不知道，这次真的很难。”
在被问到俄罗斯总统普京是否会帮助希腊时，德拉吉表示，“我不相信，我认为这个可能性不大...他们(俄罗斯)自己都没有资金。”(完)
(编译 刘秀红；审校 王颖)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。