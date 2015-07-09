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国际财经 | 2015年 7月 9日 星期四 15:19 BJT

欧洲央行总裁德拉吉质疑希腊解决方案 称俄不会帮助希腊

路透米兰7月9日 - 据意大利财经日报Il Sole 24 Ore周三版报导，欧洲央行(ECB)总裁德拉吉对挽救希腊免于破产的可能性表示怀疑，并称他认为俄罗斯不会救助希腊。

当被问到希腊问题能否结束时称，德拉吉表示，“我不知道，这次真的很难。”

在被问到俄罗斯总统普京是否会帮助希腊时，德拉吉表示，“我不相信，我认为这个可能性不大...他们(俄罗斯)自己都没有资金。”(完)

(编译 刘秀红；审校 王颖)

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