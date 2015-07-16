焦点：欧洲央行上调希腊流动性援助上限 支持希腊留在欧元区

路透法兰克福7月16日 - 欧洲央行周四增加了给希腊银行业的紧急流动性资金，在暂停上调近三周后重新解冻。央行还敦促欧洲各国设法削减债负。

欧洲央行总裁德拉吉强调，他假设希腊仍将是欧元区的一部分，断然否定了德国财长提出的希腊可以离开欧元区的建议。希腊议会昨日批准了与债权人达成的严苛的改革计划。

下周，欧洲央行将把给希腊银行业的紧急流动性援助(ELA)上限上调9亿欧元，上调的幅度虽然不大，但对关门近三周的希腊银行恢复营业提供了必要的支撑。

之前，欧洲敲定了给希腊提供70亿欧元过桥贷款的细节，希腊急需这笔资金来偿还下周一将到期的欧洲央行持有的35亿欧元债券，并支付约7亿欧元的利息。

这显示出德拉吉采取行动的决心，尽管希腊的未来仍面临政治上的不确定性。

他表示，有信心希腊将在下周一偿还欧洲央行持有的债务，以及逾期未还的国际货币基金组织(IMF)贷款。

德拉吉还采取了一项罕见行动，发出明确的信息支持削减希腊的沉重债负。长期以来，希腊一直要求债权人重组其债务，但遭到以德国为首的部分国家的坚决反对，因担心减免希腊债务可能产生的政治影响。

“毫无疑问，债务减免势在必行，我认为没有人对此有异议，”德拉吉告诉记者，“问题是怎么做才是我们框架内，我们的法律体制框架内的最佳债务减免形式。我认为，我们应该在未来几周关注这一点。”

德拉吉的上述讲话使他站到了与德国财长朔伊布勒对立的立场，后者表示，即便可能需要“削减债务价值”或减计债务，但根据欧洲的规定，这是不可能的。

IMF本周稍早表示，希腊所需的债务减免规模远远超过欧洲各国政府到目前为止愿意考虑的水平，希腊的债务预计将触及峰值，接近相当于国内生产总值(GDP)的200%。

**希腊留在欧元区**

尽管德拉吉拒绝重复他稍早的讲话，即欧元区是不可逆的，但他完全支持希腊留在欧元区，他对救助协议表示支持，称这将有助于重振希腊经济。

“欧洲央行一直在职权范围内行动，且将在假设希腊仍将留在欧元区的情况下继续这么做，”德拉吉说。

另外，德拉吉重申欧元是不完美的，是脆弱的。

“很显然，他递出了那根胡萝卜。如果希腊继续落实周一早上签署的协议，由此带来的希腊主权前景改善将使欧洲央行为该国银行业提供更多援助成为可能，”Berenberg的分析师Holger Schmieding表示。

小幅上调ELA暗示，希腊的银行可以恢复营业，但营业的范围缩小，且现金取款上限仍将保留，至少在救助协议获得通过，银行拿到至少250亿欧元资本重组资金的一部分前是如此。

德拉吉称，银行应尽快恢复营业，但需要保持谨慎，避免出现挤提。

自6月底以来，给希腊银行的紧急流动性资金一直保持在890亿欧元左右，这使已经陷入衰退的希腊经济受创。希腊经济自债务危机开始以来已经萎缩了25%。

德拉吉重申，希腊的银行将会充分利用ELA提供的流动性，该机制将持续至至少2016年9月。他还表示，必要时欧洲央行还有更多工具。

“近期金融市场的发展反映出不确定性增强，但并未改变管委会对欧元区经济复苏范围不断扩大的评估。”(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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