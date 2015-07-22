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国际财经 | 2015年 7月 23日 星期四 07:19 BJT

欧洲央行扩大提供9亿欧元紧急资金给希腊银行业者--消息

路透法兰克福/雅典7月22日 - 熟知内情的消息人士周三表示，欧洲央行已将提供给希腊银行业者紧急流动性援助(ELA)上限上调9亿欧元(9.814亿美元)。

此一决议是由欧洲央行管理委员会做出，将央行紧急融资水准提高至近910亿欧元。

“这是要求的数额，”一名消息人士称，”若以此水准逐周调升，我也不会感到意外。”(完)

(编译 张明钧; 审校 利棣儿)

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