焦点：欧洲央行称希腊银行业需筹措逾140亿欧元以填补资本缺口

图为希腊硬币和一张欧元现钞。 REUTERS/Murad Sezer

路透法兰克福10月31日 - 欧洲央行周六表示，希腊银行业需要筹措超过140亿欧元(160亿美元)的额外资本，以涵盖与日俱增的不良贷款；欧洲央行周六宣布压力测试的结果，该计划试图让希腊银行业恢复生机。

之所以出现资本缺口，主要是因为希腊无法或不愿还款的民众增加；此前左派政府与国际金主间有关改革的争论，几乎导致希腊退出欧元。

由于对民众提款限制导致经济遭到挤压，可能无法偿还的贷款增加70亿欧元至1,070亿。

根据欧洲央行数据，这大约是希腊四大银行信贷金额的一半。Piraeus Bank (BOPr.AT)的贷款有接近57%面临倒帐风险，表现最差。

然而实际上这次宣告的资本缺口，要小于为协助希腊银行业所准备的250亿欧元资金，这可望激励对冲基金等投资人进场买相关股票。

德国副财长Jens Spahn表示，若能吸引投资人参与，将可降低对欧元区纾困机制--欧洲稳定机制(ESM)援助的需求。

这些银行业者目前在央行资金挹注下维持运营，但存在着资本重组尽速完成的迫切感。

若资本重组无法在今年底前完成，则新的欧盟规定实施后，意味着企业等大型存款户将会受到打击。

希腊财政部长察卡洛托斯(Euclid Tsakalotos)周六表示，他对于希腊银行业者在年底前成功完成资本重组持乐观态度。

压力测试观察的是，若2017年以前希腊经济表现的如预期那样，银行业者将得面临多少的不良贷款。

这次测试也模拟了“压力”情况，也就是希腊经济滑坡比预期严重。对于这次测试，欧洲央行官员假设希腊经济今明两年将萎缩超过3%，2017年呈现温和成长。

在检查希腊四大主要银行National Bank of Greece、Piraeus、Alpha Bank以及Eurobank财务体质时，欧洲央行认定即便经济表现没有预期那么糟糕，这些银行仍需要近44亿欧元。

检验结果显示National Bank及Piraeus表现最差。link.reuters.com/tuz85w

欧洲央行银行监管部门主管Ramon Quintana提出警告，称希腊经济需要维持在假设轨道上，这些银行才能稳定发展。

“若脱离假设情境，则实际状况恐怕会和测试结果的预期差很多，”他向记者表示，“因此避免经济脱离预期成长水准至关重要。”

**债台高筑**

这次的测试聚焦在民间负债情况。

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)所领导的左派政府与国际金主间僵持数月时间，让希腊银行业者苦苦挣扎。

希腊银行业的融资因此遭到冻结，因而被迫祭出提款限制。虽然这阻止存款大举外流，但却也压缩经济发展，导致借款人更难还款。

在对希腊纾困的860亿欧元当中，有250亿欧元是准备用于银行业纾困。

为了达成结果，欧洲央行也计入了数以10亿欧元计、希腊政府可能还给银行的未来退税。

希腊银行业者希望民间投资人能够买进银行业股票。尽管进行了最新测试，但希腊本身和银行业的未来仍具有不确定性。

希腊银行股价今年跌掉了超过三分之二，就是这些风险的警讯之一。(完)