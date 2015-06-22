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国际财经 | 2015年 6月 22日 星期一 16:41 BJT

欧洲央行同意向希腊银行业者提供额外紧急流动性--消息

路透雅典6月22日 - 一位银行业消息人士周一告诉路透，欧洲央行上调了希腊银行业者可以从该国央行动用的紧急流动性上限，这是六天内第三次上调，该人士拒绝说明上调幅度。

希腊储户上周从该国银行提款大约42亿欧元，担忧政府可能不会与国际债权人达成协议。欧洲央行管理委员会周一召开电话会议，讨论扩大紧急流动性援助。

“管委会提高了紧急流动性援助(ELA)上限，并且将在任何必要时间再次召开电话会议，”该匿名消息人士称。

欧洲央行6月17日提高ELA上限11亿欧元至841亿欧元，上周五再次上调18亿欧元。

法兰克福和布鲁塞尔的消息人士表示，周一提取存款的预约额度已达到10亿欧元。(完)

(编译 王兴亚；审校 高琦/杜明霞)

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