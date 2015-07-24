综述：欧洲央行可能终于购买希腊债券 然而“有什么用呢？”

路透伦敦7月23日 - 欧洲央行(ECB)最快可能在一个月之后就购买希腊债券，但规模可能太小，不足以把该国的借款成本压到足够低的水平，使其能在近期重新回到资本市场筹资。

欧洲央行总裁德拉吉说过，在救助协议达成之后，可能有两个月的窗口期来购买希腊债券；从数据来看，窗口期过后购买量很快就会达到该央行自行设定的上限：不得超过一国合格债务的三分之一。

希腊政府希望在8月20日之前达成协议，但欧洲央行仍会等到确信协议将得到可靠实施之后，才会开始购买希腊债券。

甚至那些做投机的投资者也表示，在希腊经历了数月之久的政治与经济动荡之后，欧洲央行的介入也不会促使他们重回这个市场。这些投资者去年大量买入希腊出售的债券并立即卖出，从中获利。

投资者买入债券并转手卖给欧洲央行的这种做法，今年曾推动几乎所有其它欧元区国家的借款成本都接近纪录低位。

尽管欧洲央行未来可能购债，但希腊两年期公债的收益率目前已超过25%，是去年发行水准的五倍多。希腊去年发债，成为违约国家在最短时间内重返债市融资的例子之一。

希腊两年券收益率是较长期债券收益率的两倍，暗示投资者担心希腊将会再度出现无力偿债的情形。就连管理2014年希腊发债并从中赚到佣金的银行家们都说，现在没有投资者对希腊债券有兴趣。

“(欧洲央行购债)不会带来很大改观，所以有什么用呢？...它不会让(希腊)重返债市变得更容易，”法国兴业银行全球利率和外汇策略主管Vincent Chaigneau说。

欧洲央行量化宽松计划之所以不会对希腊债券收益率产生太大影响，是因为欧洲央行已经持有很多希腊债券，这些债券是按照之前的证券市场计划(SMP)买入的。

欧洲央行的数据显示，截至2014年底，其大约持有200亿欧元这类SMP债券。减去本周偿付的债券和8月20日将到期的债券，总数应该会降至约130亿欧元。

在此关头，设若希腊符合新援助方案的条件，欧洲央行可按量化宽松计画开始买进该国债券。但欧洲央行一旦再购买20-30亿欧元，可能就得住手。

欧洲央行规定，其购买规模不能超过这个国家符合期限要求的流通债的三分之一，以免妨碍其他债券持有人可能进行债券重组的决定。

据法国兴业银行估算，8月底时希腊合格债券规模为470亿欧元。如此一来，欧洲央行购债限额将为157亿欧元。

一旦达到购债上限，则欧洲央行在下一波证券市场计划(SMP)债券于2016年4月到期以前，将不得再购买希腊债券；据路透估算，届时仅有5,280万欧元SMP债券到期。另一批23亿欧元SMP债券将于明年7月到期，此为欧洲央行于2016年9月结束量化宽松以前到期的最后一批债券。

尤有甚者，尽管塞浦路斯通过最新的援助评估，但欧洲央行上月底的数据显示，该行并未按量化宽松计画购买该国的债券。

**没什么帮助**

IfK创始人Martin Wilhelm表示，即使欧洲央行在购债，但并不能吸引他重新回到希腊债市，因为现在希腊风险过高。IfK是一家总部位于德国的共同基金顾问公司。

“在(2012年)重组之前，欧洲央行(通过证券市场计划)在希腊债券下跌时买入，但这没什么帮助，”Wilhelm称，“如果他们(希腊)破产并且第二次违约，(欧洲央行购债)没什么作用。”

IfK与Acatis经营着一家债券基金，该基金直到去年还曾持有希腊债券。

曾经在2014年负责希腊两项债券销售的主权债务银行家对路透表示，希腊债务管理部门已经几个月没有联系，而且他们也没有收到投资者对希腊债券的买兴。这些银行家要求匿名。

“如果(欧洲央行开始购买)，则对他们有利。我不能，我不能碰他们，”卢森堡Ethenea的首席投资官Guido Barthels表示。他曾短暂持有部分去年发行的希腊债券。(完)

(编译 张涛/白云/龚芳/杜明霞；审校 王颖/张荻/孙茉莉/许娜)

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