欧元区金融：ECB不会同意希腊发行更多短债--ECB执委科尔

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透柏林3月7日 - 欧洲央行执委科尔周六接受周日法兰克福汇报采访时称，不会同意希腊发行更多短债，因这等同于该行非法向希腊政府融资。
科尔称，希腊想要上调短债发行规模限制，让总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)避开融资危机，但欧洲央行不会同意。他的讲话与欧洲央行总裁德拉吉形成呼应。
德拉吉周四表示，只有看到希腊遵守纾困计划条款并有望获得肯定评估，才会恢复向希腊银行业的正常授信。
他还明确表示，欧洲央行不会提高对希腊发行短期公债的规模限制，因为欧盟条约禁止对成员国政府货币融资。
“欧洲央行不能给希腊政府融资，”科尔称。“我们不能这样做。这是违法的。”
科尔还对该报称，只要希腊无法进入债市融资，欧洲央行就不会再接受希腊短期公债作为抵押品。
“如果在目前希腊无法进入市场融资的情况下，我们接受更多希腊(短期)债券作为抵押品，这明显就是给政府融资。我们不能这么做，不能为了希腊而违反条约。”(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。