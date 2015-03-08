欧元区金融：ECB不会同意希腊发行更多短债--ECB执委科尔

路透柏林3月7日 - 欧洲央行执委科尔周六接受周日法兰克福汇报采访时称，不会同意希腊发行更多短债，因这等同于该行非法向希腊政府融资。

科尔称，希腊想要上调短债发行规模限制，让总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)避开融资危机，但欧洲央行不会同意。他的讲话与欧洲央行总裁德拉吉形成呼应。

德拉吉周四表示，只有看到希腊遵守纾困计划条款并有望获得肯定评估，才会恢复向希腊银行业的正常授信。

他还明确表示，欧洲央行不会提高对希腊发行短期公债的规模限制，因为欧盟条约禁止对成员国政府货币融资。

“欧洲央行不能给希腊政府融资，”科尔称。“我们不能这样做。这是违法的。”

科尔还对该报称，只要希腊无法进入债市融资，欧洲央行就不会再接受希腊短期公债作为抵押品。