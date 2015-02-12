欧洲政经：ECB管委会举行电话会议，讨论向希腊银行业提供紧急流动性援助

欧洲已公布经济指标--2017/5/11
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透法兰克福2月12日 - 两位消息人士告诉路透，欧洲央行(ECB)官员周四就向希腊银行业提供紧急流动性援助(ELA)举行电话会议。
消息人士称，ECB已经授权希腊央行向该国银行提供大约600亿欧元(680.8亿美元)紧急流动性援助，但还需要欧洲央行管理委员会的批准。
当问及电话会议的事情时，ECB拒绝置评。
紧急流动性援助对于希腊银行业，以及该国的命运至关重要，上周ECB不再接受希腊债券作为融资抵押。
尽管由希腊央行给予该国银行业紧急流动性援助，但欧洲央行的管理委员会拥有最终决定权。紧急流动性操作受到严格的限制，银行必须有偿还能力才能加以使用。
欧洲央行管理委员会下次在2月18日开会，但委员会成员可以随时举行电话会议。该委员会有25名成员。(完)
(编译 李春喜; 审校 王洋)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透5月11日 - 大多数东南亚股市周四上涨，新加坡股市录得21个月 最高收位，泰国股市则连续第四日下跌，创下近两个月最低收盘水准。 新加坡股市指标股指 收高0.7%，受大型银行股涨势的提振。星 展集团控股 上涨2%，华侨银行 上涨1%，大华银行<UO BH.SI>收高1.8%，三家银行股价都触及约两年高位。 “引人注目的是第一季财报中，所有这三家银行的不良贷款比例都保 持稳定，准备金都比前一季度下降了30-50%，”大华继显研究分析师Jona than Koh表示。 “他们也给出积极的反馈，即来自油气行业的不良贷款最艰难时期即将过去。” 马来西亚股市 收高0.5%，受公用事业股涨势提振。Petronas Gas Bhd <PGAS.KL >和Genting Malaysia Bhd 领涨。 菲律宾股市 止住两连跌，今日收高0.3%。 菲律宾央行维持今明两年通胀预估分别在3
资料显示，KKR于场外出售润东汽车1.12亿股股份，平均价每股3.527港元；本次减持后，其持股比例由11.83%降至零。