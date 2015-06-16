欧央行官员承认在计算希腊退出欧元区的成本

路透维也纳6月15日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼周一承认，正在计算希腊退出欧元区带来的成本。央行官员如此表态非常罕见，目前希腊正在努力与债权人达成协议。

他的评论凸显欧洲的紧迫感。希腊与其债权人周一坚守各自立场，德国的欧盟执委无奈表示，该为“紧急状态”做准备了。之前旨在避免希腊违约及可能退出欧元区的谈判破裂。

在被问及“希腊退出”的成本时，诺沃特尼对记者说：“当然，每一个负责任的机构以及央行，都必须对可能的影响进行某种计算...而目前，我们则应该努力避免这种情形，不要过多讨论。”

欧洲央行执委普雷特(兼首席经济学家)在维也纳的同一个研讨会上表示，他不对希腊可能退出欧元区置评，他称其为政治事务。

但他补充称：“你习惯了危机管理环境和危机准备环境。经过多年的历练，有了经验，不论何种情况我们都有经验--很不幸，我是说--很多年了。确实，我们拥有多次身陷困境的经验。”

之前诺沃特尼曾说，目前讨论降低对希腊银行业的紧急融资为时过早，并表示担忧希腊与债权人之间的谈判失败。(完)

(编译 张涛；审校 戴素萍)

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