欧央行官员承认在计算希腊退出欧元区的成本

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透维也纳6月15日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼周一承认，正在计算希腊退出欧元区带来的成本。央行官员如此表态非常罕见，目前希腊正在努力与债权人达成协议。
他的评论凸显欧洲的紧迫感。希腊与其债权人周一坚守各自立场，德国的欧盟执委无奈表示，该为“紧急状态”做准备了。之前旨在避免希腊违约及可能退出欧元区的谈判破裂。
在被问及“希腊退出”的成本时，诺沃特尼对记者说：“当然，每一个负责任的机构以及央行，都必须对可能的影响进行某种计算...而目前，我们则应该努力避免这种情形，不要过多讨论。”
欧洲央行执委普雷特(兼首席经济学家)在维也纳的同一个研讨会上表示，他不对希腊可能退出欧元区置评，他称其为政治事务。
但他补充称：“你习惯了危机管理环境和危机准备环境。经过多年的历练，有了经验，不论何种情况我们都有经验--很不幸，我是说--很多年了。确实，我们拥有多次身陷困境的经验。”
之前诺沃特尼曾说，目前讨论降低对希腊银行业的紧急融资为时过早，并表示担忧希腊与债权人之间的谈判失败。(完)
(编译 张涛；审校 戴素萍)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。