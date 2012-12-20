欧洲金融: 欧洲央行恢复接受希腊主权债为融资担保品

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透法兰克福12月19日 - 欧洲央行(ECB)周三重新开放为希腊银行提供廉价融资的通道,接受希腊主权债在该央行融资操作中作为担保品,12月21日生效,这极大地提振了市场信心.
欧洲央行取消自7月起不接受希腊主权债为担保品的规定,称这是鉴于希腊在改革措施、削减预算与民营化方面取得的进展.
这项调整提升了希腊债券对于国内银行的吸引力.希腊债券价格应声大涨,10年期公债收益率(殖利率)下跌了近1.5个百分点至11.42%.
在这项举措之前,欧元区上周决定向希腊拨付近500亿欧元推迟已久的援助资金,在历经数月的外界质疑与政治动荡后,这帮助希腊避免了灾难性的违约,并确保了该国继续留在欧元区.
"加上评级上调,这(担保品规定调整)是降低希腊退出欧元区概率的又一步."Merrion Stockbrokers的首席分析师Alan McQuaid表示.(完)
(编译 隋芬; 审校 丁琦)
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。