欧洲央行停止接受希腊公债为担保品

路透法兰克福7月20日电---就在希腊援助计划的执行即将接受评估之前,欧洲央行加大施压,宣布将不再接受希腊银行业用本国债券以及其他担保品向欧洲央行融资.这一举措至少将实施到评估结束之後.

分析师认为,欧洲央行此举旨在加大对雅典方面的施压,迫使其遵守在欧盟/国际货币基金组织(IMF)纾困计划中作出的承诺.如此一来,希腊银行将不得不转向本国央行的紧急流动性援助(ELA)计划寻求资金.然而,这些资金的成本要高於欧洲央行常规流动性操作中提供的资金.

欧洲央行表示,之所以将这些希腊债券不再列入担保品范围,是由於希腊与欧元区贷款方达成的350亿欧元临时计划已经到期.根据这项计划,欧洲央行在希腊今年违约後仍继续接受该国债券作为担保品.

"欧洲央行将根据本次评估的结果来判断这些证券是否符合作为担保品的条件.欧盟将会同欧洲央行以及IMF评估希腊在第二次纾困计划中的进展."欧洲央行声明称.

欧洲以及IMF官员将於下周访问雅典,以确定是否根据最新纾困计划向希腊拨付新一期资金,分析师认为欧洲央行此举是想在其到访前加大对希腊的压力.

"欧洲央行用这种方式(向希腊政府)施压,以便促成国际贷款方作出正面的评估,"Alpha Finance银行分析师Nikos Lianeris说.

"若国际贷款方能够作出正面评估,希腊银行业就能重新向欧洲央行直接融资."

希腊银行对於这项决定轻松看待.

"我们预料会这样,"一位要求匿名的银行家表示,"对银行来说,唯一不同的就是借贷的成本."

这是今年欧洲央行第二次停止接受以希腊公债以及政府支持的资产作为担保品,第一次是在2月底.

欧洲央行并表示,希腊银行业可以继续从希腊央行获得融资.

截至6月底,希腊银行业通过希腊央行共计从ELA借得620亿欧元,此外通过欧洲央行常规流动性操作借走740亿欧元.

尽管ELA资金是由希腊央行发放,但也需获得欧洲央行的批准,因此如果希腊的纾困计划进展不如人意,欧洲央行仍可以对ELA加以限制.(完)

--编译 郑茵;审校 白云

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