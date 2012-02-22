欧央行和欧元区成员国央行在希腊债务协议中的作用

路透法兰克福2月21日电---欧元区财长周二敲定针对希腊的第二笔援助贷款协议,以下是欧洲央行和欧元区各国央行在该协议中发挥的作用.

**放弃购买希腊公债获利**

欧央行根据2010年5月颇具争议的紧急债券购买计划买入价值500亿欧元(660亿美元)的希腊债券,欧央行将放弃这些公债所产生的120-150亿欧元获利.

在实施希腊救助计划的三年内,这一数额约将增加达50亿欧元.其中,举债成本超过希腊救助贷款利率(三个月期Euribor加150个基点)的国家可以用其摊分到的欧央行债券获利,确保其提供给希腊的救助贷款不会招致损失.Euribor为欧元银行间拆放款利率.

欧央行将通过常规操作,将其年度获利转给17个成员国央行,作为归还资金的方式.这笔资金将实行年付,而非一次性支付.然後各国央行将资金转给政府,再可将资金转至希腊.

与民间债权人不同,欧央行放弃其获利的同时,也凸显了其不会因持有希腊公债蒙受损失的事实.欧央行这一立场是其制定协议时抱持的原则,即其不会致力於货币融资--通过新印钱钞来救助各国政府.

但这些举措实际上却让欧央行较其他投资者享有特权,令外界质疑市场现在是否要开始规避意大利、西班牙、爱尔兰和葡萄牙,那些欧央行已经购买的公债.

**放弃投资组合中所持债券获利**

欧央行和在所谓的"投资组合"中还额外持有希腊债券的欧元区成员国央行也要转嫁这些债券的预期获利.一个关键的区别在於,这笔资金即刻可用且一次性付清.

尚不确切了解各国央行投资组合中持有多少希腊债券,但估计规模在120亿欧元左右.由於债券不太可能像紧急购买计划那样的大幅折价购买,因此此举涉及的债券规模不会很大.欧元集团发布声明称,此举将使希腊未来三年的融资需求降低18亿欧元.

这一决定排除了投资组合中债券也要像商业银行和希腊其他民间债权人所持公债那样,接受53.5%扣减率的可能性.

**接受抵押**

在与希腊民间债权人依协议进行债务互换,债券被划规为违约期间,欧央行将继续接受银行业者以希腊政府公债作为央行融资担保品.期间,欧元区各国政府要向欧央行转入350亿欧元的存款保险,作为回报.(完)

--编译 李爽; 审校 张若琪

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