欧央行官员称希腊退欧风险可控

路透柏林8月20日电---有报纸周一报导称,欧洲央行执委亚斯穆森表示希腊退出欧元区的风险可控,但他更倾向於该国留在欧元区.

亚斯穆森接受法兰克福评论报采访时说,"首先,我明确偏向于希腊留在欧元区内."

"其次,需要由希腊来确保(留在欧元区).第三,希腊退出欧元区的风险将可以控制."

但亚斯穆森也警告称,希腊退出欧元区将不会像一些人想象的那样有序:"这将带来经济成长下滑和失业率升高,代价将极为高昂,对於希腊、整个欧洲甚至德国均是如此."

他并称,若接替欧洲金融稳定机构(EFSF)的欧元区永久救助机制--欧洲稳定机制(ESM)尽快推出并发挥效力,将是一件好事情.

"在应对欧洲危机方面,ESM是比EFSF更好的工具,"报导援引他的讲话称.

亚斯穆森指出,欧元区共同债券只在欧洲实现全面财政联盟的条件下才符合逻辑,并称他们并非应对危机的工具.

**买债计划**

欧洲央行总裁德拉吉本月稍早曾暗示,欧洲央行可能会重启购买政府公债计划,以压低西班牙和意大利的借贷成本,但不会在9月前采取行动,且需欧元区政府激活救援基金与欧央行共同买债.

亚斯穆森称只有在成员国政府向欧元区救援基金提出请求,并兑现援助附加的经济条件後,欧洲央行才会考虑出手援助受困的国家.

"我个人认为,首先应请求透过EFSF/ESM在初级市场进行干预,之後欧洲央行才可采取行动."

该报提及德拉吉并未对新的买债计划的时间和规模加以限制,是否意味着不加限制可能会更有成效时,亚斯穆森称,"我们将在下次会议上进一步讨论计划的细节."(完)

--编译 艾茂林/肖群英/张荻;审校 徐文焰

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