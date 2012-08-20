欧央行官员称希腊退欧风险可控

调查：巴西央行料维持降息步伐不变 尽管雷亚尔升值
路透巴西利亚2月17日 - 周五公布的路透调查显示，巴西央行下周很可能维持降息步伐不变，尽管最近巴西雷亚尔升值导致一些投资者押注该国央行以更大幅度降息。
路透柏林8月20日电---有报纸周一报导称,欧洲央行执委亚斯穆森表示希腊退出欧元区的风险可控,但他更倾向於该国留在欧元区.
亚斯穆森接受法兰克福评论报采访时说,"首先,我明确偏向于希腊留在欧元区内."
"其次,需要由希腊来确保(留在欧元区).第三,希腊退出欧元区的风险将可以控制."
但亚斯穆森也警告称,希腊退出欧元区将不会像一些人想象的那样有序:"这将带来经济成长下滑和失业率升高,代价将极为高昂,对於希腊、整个欧洲甚至德国均是如此."
他并称,若接替欧洲金融稳定机构(EFSF)的欧元区永久救助机制--欧洲稳定机制(ESM)尽快推出并发挥效力,将是一件好事情.
"在应对欧洲危机方面,ESM是比EFSF更好的工具,"报导援引他的讲话称.
亚斯穆森指出,欧元区共同债券只在欧洲实现全面财政联盟的条件下才符合逻辑,并称他们并非应对危机的工具.
**买债计划**
欧洲央行总裁德拉吉本月稍早曾暗示,欧洲央行可能会重启购买政府公债计划,以压低西班牙和意大利的借贷成本,但不会在9月前采取行动,且需欧元区政府激活救援基金与欧央行共同买债.
亚斯穆森称只有在成员国政府向欧元区救援基金提出请求,并兑现援助附加的经济条件後,欧洲央行才会考虑出手援助受困的国家.
"我个人认为,首先应请求透过EFSF/ESM在初级市场进行干预,之後欧洲央行才可采取行动."
该报提及德拉吉并未对新的买债计划的时间和规模加以限制,是否意味着不加限制可能会更有成效时,亚斯穆森称,"我们将在下次会议上进一步讨论计划的细节."(完)
--编译 艾茂林/肖群英/张荻;审校 徐文焰
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