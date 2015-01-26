欧洲央行不能同意对希腊实行债务减免--ECB执委科尔

国际油价反弹 因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透柏林1月26日 - 欧洲央行(ECB)执委科尔在周一发表的报纸采访中表示，欧洲央行将不会参与对希腊的债务减免。
“不是由欧洲央行决定希腊是否需要债务减免，”科尔对德国商报称。
“但是，欧洲央行不能同意对希腊实行债务减免，其中包括欧洲央行所持的希腊债券，这是绝对明确的，”他表示，并补充称从法律角度看减免是不可能的。
科尔称，欧洲各国政府需要实施改革并整顿国家预算，以创造持久的经济成长和就业机会。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
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