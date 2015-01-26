欧洲央行不能同意对希腊实行债务减免--ECB执委科尔

路透柏林1月26日 - 欧洲央行(ECB)执委科尔在周一发表的报纸采访中表示，欧洲央行将不会参与对希腊的债务减免。

“但是，欧洲央行不能同意对希腊实行债务减免，其中包括欧洲央行所持的希腊债券，这是绝对明确的，”他表示，并补充称从法律角度看减免是不可能的。