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国际财经 | 2015年 1月 26日 星期一 14:13 BJT

欧洲央行不能同意对希腊实行债务减免--ECB执委科尔

路透柏林1月26日 - 欧洲央行(ECB)执委科尔在周一发表的报纸采访中表示，欧洲央行将不会参与对希腊的债务减免。

“不是由欧洲央行决定希腊是否需要债务减免，”科尔对德国商报称。

“但是，欧洲央行不能同意对希腊实行债务减免，其中包括欧洲央行所持的希腊债券，这是绝对明确的，”他表示，并补充称从法律角度看减免是不可能的。

科尔称，欧洲各国政府需要实施改革并整顿国家预算，以创造持久的经济成长和就业机会。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)

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