焦点：欧洲央行撤销希腊债券的宽大待遇 向该国新政府发出警告

图为欧洲央行新总部大楼外的央行标识。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

路透法兰克福/布鲁塞尔2月4日 - 欧洲央行(ECB)周三突然停止在融资操作中接受希腊债券作为抵押品，从而把向银行业提供融资的负担转移到了希腊央行身上，并使希腊陷入孤立，除非该国达成新的改革协议。

欧洲央行的举动意味着，希腊央行必须在未来几周向国内银行业提供数以百亿欧元计的额外紧急流动性。法兰克福的许多人士认为，这是欧洲央行对希腊政府放弃援助换改革计划作出的反应。

就在欧洲央行作出这项决定的几小时前，新上任的希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)与欧洲央行总裁德拉吉会面后声称，欧洲央行将“竭尽所能”支持包括希腊在内的成员国。

然而欧洲央行的举动却与此说法截然相反。欧洲央行的这个决定需要欧元区大多数国央行的支持才能出炉。这表明外界对于希腊新政府的计划普遍感到沮丧，不仅是在法兰克福，在整个欧元区也是如此。

欧元区各国央行总裁周三在法兰克福的会议结束后，欧洲央行宣布了此项决定，并将于2月11日生效。

这意味着由希腊政府担保的数以百亿欧元计希腊政府和银行债券，不再能够作为换取欧洲央行向该国银行业提供资金的担保品。

目前要由希腊央行使用紧急流动性援助(ELA)为这些银行提供资金，风险也将由希腊央行自行承担，不会让这些银行的融资问题扩散至欧元区其他地区。

若希腊央行因此陷入困境，则轮到寻求希腊政府介入。而后者债务缠身，可能无力负担。

此前希腊新上台的左翼政府请求欧洲央行对该国银行业者继续提供帮助，同时寻求与欧元区伙伴国协商债务减免。

欧洲央行现在实际上已经拒绝了这个要求，让希腊的处境雪上加霜，与此同时德国拒绝对已经达成一致的撙节政策开倒车。

欧洲央行的决定对希腊财政部长瓦鲁法基斯来说是一个打击，他此前承诺加速推动与国际金主的谈判，在放弃原有纾困计划后制定一个新的改革计划。

这令希腊银行业陷入困境。银行界消息人士对路透表示，国内两家银行已经开始动用希腊央行的ELA，因在左翼激进联盟党(Syriza)于1月25日取得大选胜利后、两家银行存款流失有所加快。

希腊要避免破产，大型银行的体质至为关键。

**德国抵制**

希腊总理齐普拉斯与瓦鲁法基斯承诺结束五年来的财政紧缩，目前正穿梭于欧洲各国与高级官员会晤，寻求对新债务协议的支持。

然而，德国在为周四欧盟财政官员会议准备的一份文件中明确表示，要求雅典方面收回承诺。希腊政府之前的承诺包括提高最低工资、停止不受民众欢迎的出售国家资产举措、重新聘用被解雇的公务员，以及恢复向贫困退休人员发放圣诞节奖金。

路透记者看到的这份文件称，“欧元集团要希腊给出一个明确且进度尽量提前的承诺，确保维持纾困计划所需要的关键改革举措能够全面执行，”该文件将交由欧元区财长参考。

“我们的目的是让已经达成一致的改革计划继续执行下去(举措方面不能开倒车)，改革范围涵盖税收管理、征税、公共财政管理、私有化、公共行政、医疗保健、养老金、社会福利、教育以及反对贪污腐败等。”

希腊新一届领导人已在一些国家受到冷遇，甚至包括法国和意大利这类左派国家。雅典方面本来希望意法两国能够支持其债务减免请求。

法国总统奥朗德(Francois Hollande)表示，欧元区的规定适用于任何人。欧洲议会议长舒尔茨(Martin Schulz)也称，希腊若不坚守对欧盟伙伴国的承诺，将面临破产的风险。舒尔茨也是社会主义者。

齐普拉斯在与欧盟执委会主席贾克讨论后表示，希腊尊重欧盟规定，将在欧盟法律框架内寻找一个解决希腊经济问题的办法。

瓦鲁法基斯在和欧洲央行总裁德拉吉会面之后对路透说：“欧洲央行是希腊的央行...欧洲央行将竭尽所能支持欧元区成员国。”

若失去欧洲央行及其他债权人的支持，希腊可能很快再次陷入严重的财政危机。由于借贷成本过高，希腊目前无力从市场融资，虽然政府尚有足够现金支应未来数月的资金需求，但夏季期间将面临约100亿欧元(110亿美元)的偿债资金需求。

“我们向他说明新政府的主要目标。政府将用前无古人的方式、以前所未有的决心来改革希腊。”瓦鲁法基斯在和德拉吉会晤后说。

“我们也直截了当地表示，希腊认为目前拒绝接受希腊债券作为担保品的局面，不利于一切改革希腊的努力。”

希腊民众决意摆脱被欧盟、国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行检查团监督这样羞辱的事实，并重新拿回经济主权，因此任何新安排的用字遣词都相当关键。

一位熟悉希腊立场的人士在和德拉吉的会谈结束后表示：“我们正在考虑一个过渡性计划。基于政治原因可能无法把它称之为‘计划’，而可能是合约吧。”

德国的文件要求贷款方三驾马车继续监督。

这位消息人士说，欧洲官员在会晤中谈到紧急融资的规定，他们希望希腊与欧元集团财长在2月16日的下一次会议上达成临时性安排。(完)

(编译 张涛/张荻/陈宗琦/李婷仪 审校 郑茵)

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