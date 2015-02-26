德拉吉：若希腊坚持改革 可能重新接受其债券作抵押品

路透布鲁塞尔2月25日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周三表示，如果希腊信守改革承诺，将愿意在融资操作中重新接受该国债券作抵押品。

德拉吉在欧洲议会表示，欧洲央行可以改变先前拒绝在融资操作中接受希腊债券的决定。这个决定让希腊政府及其银行业者更加难以获得融资。

“欧洲央行除了取消对希腊的豁免，当时别无选择，”德拉吉在欧洲议会上维护欧洲央行当初对待希腊的方式。

“话虽如此，一旦管理委员会确定，成功完成该计划的条件均已具备，我们愿意恢复豁免。”

但从德拉吉的言辞中似乎显示，短期内欧洲央行融资操作不会重新接受希腊债券作为抵押品。

欧洲央行2月4日宣布撤销对希腊债券的宽大待遇。

缺了欧洲央行的帮助，希腊银行业不得不依靠短期紧急融资。

周二，德拉吉对希腊新出炉的改革计划表达了保留意见，他呼吁希腊政府不要鼓动希腊人拒绝还债和缴税。

德拉吉周三并称，继欧洲央行宣布将于下月购入政府公债以刺激经济后，欧洲的信心得到改善。

“我们已经看到我们的措施所带来的一些正面影响，”他说道。“欧元区内货币和债券市场的资金状况已经进一步缓和。对家庭和企业的贷款利率已经大幅下降。”

“总之经济前景要较几个月前更加正面。”

但德拉吉也谨慎表示，欧元区国家必须实施“决定性的”改革，并向共同的经济治理体系迈进，以实现“真正的”货币联盟。

与美国不同，欧元区19国的联盟经常存在障碍，各国都想维护自己的独立性且经济存在不同立场，比如在严格实施欧洲预算规则方面。

周三稍早，欧盟执委会允许法国在2017年以前把预算赤字与国内生产总值(GDP)之比降至欧盟的3%标准以下。此前，欧盟已把法国达标期限延长到2015年，但法国仍未达标。(完)

(编译 张涛/孙茉莉；审校 李婷仪)

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