欧洲央行对希腊执行的是“窒息”政策--希腊财长

路透雅典3月12日 - 希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)周四表示，欧洲央行正寻求对希腊采取限制性政策，施压希腊政府及其官方债权人就带领该国摆脱危机的方式达成一致。

“我认为，欧洲央行正寻求对希腊政府采取令人窒息的政策，”瓦鲁法基斯接受希腊Mega电视台采访时称。

欧洲央行已拒绝让陷入资金危机的希腊发行短期公债以因应资金需求，剩余的纾困计划资金仍按兵不动。

瓦鲁法基斯表示，欧洲央行的立场，也针对希腊的欧元区伙伴以及国际货币基金组织(IMF)对希腊的纾困注资而来，迫使他们与雅典当局找出解决方案。

被问及他与德国财长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)的关系时，瓦鲁法基斯表示：“朔伊布勒先生已经对我说，我已经失去德国政府的信任；我对他说，我从未获得信任。”(完)

(编译 许娜/陈宗琦；审校)

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