德拉吉对希腊能得到金援持谨慎乐观态度 但敦促希腊偿债

路透布鲁塞尔3月23日 - 欧洲央行总裁德拉吉周一对希腊能得益于欧洲央行印钞并正常获得央行资金表达了谨慎乐观，但敦促希腊履行偿债义务。

德拉吉今日在欧洲议会发表讲话，今日德国总理默克尔和希腊总理齐普拉斯会晤，目前希腊寻求获得所需金援，避免被迫退出欧元区。

欧洲央行满足了希腊及其银行多数的融资要求。周一德拉吉暗示有将操作正常化的空间，能够令资金到位。

“我们有时间重新给予希腊债券最低评等要求豁免，这样就能通过量化宽松政策为希腊提供资金，”他表示。

“需要满足几个条件，目前还未做到。但我们有信心如果重新进行政策对话，条件是会满足的。”

但德拉吉安抚性的言论被对希腊强硬的警告所抑制。

“希腊及其国际伙伴目前应专注于为成功结束评估确定条件，”他表示，“希腊政府应承诺将履行对所有债权人的偿债义务。”

德拉吉表示，欧洲央行在希腊的敞口有1,040亿欧元。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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