独家：欧洲央行研究希腊若违约是否会以欠条作为支付手段--消息

图为一枚欧元硬币和原希腊纸币。 REUTERS/Murad Sezer

路透法兰克福4月17日 - 知情人士对路透表示，欧洲央行已经分析了一种假设性情况，即希腊现金用尽，并开始用欠条支付公务员工资，在欧元区内部创造一种虚拟的第二货币。

希腊需要在5月偿还国际货币基金组织(IMF)大约10亿欧元贷款，欧洲央行官员对此日益感到忧虑。

尽管希腊政府重申会履行还债义务，但欧洲央行的官员正在考虑还不上债的可能性，这项工作是由所谓的“不利情况”研究小组来承担的。

如果希腊违约，欧洲央行将不得不采取行动，可能限制希腊银行业者获取紧急流动性资金。

但官员们担心这样做可能导致资金短绌的希腊政府用欠条支付公务员工资，避免动用手中极为稀缺的欧元。

“实际情况是我们没有看到任何进展...因此不得不作这样的设想，”一位知情人士说。

欧洲央行一位发言人说，央行“并没有去臆测希腊可能出现的具体情形。”

一位拒绝具名的希腊政府官员称，没有必要研究这样的情况，因为希腊政府乐观地认为，将会在本月底同国际金主达成协议。

希腊方面还驳斥了近期一项报导，该报导称希腊有必要动用整个公共部门剩余的共计约20亿欧元现金，用于月底支付公务员薪资和养老金。

**存款将被大量提取**

欧洲央行专家得出结论认为，打欠条支付公共部门薪资并不能防止全面危机，甚至可能威胁到希腊未来能否留在欧元区。

这些官员相信，多达30%的希腊人最终从政府得到的将是欠条而不是欧元，这将给希腊银行业带来进一步压力，因为这些人可能会大举提取自己的存款。

而后银行业者将不得不寻求更多紧急流动性资金或增加资本金。

但银行又不能用欠条作为取得紧急融资的抵押品，因为欧洲央行不接受这些欠条。

“这些欠条，我认为没有什么用处，”第一位消息人士说。“实际上要是这些欠条有用，那就是在(欧元区)以外。”

另外一些了解欧洲央行想法的人士表达出同样的担心。

“两种货币并行使用...情况也和希腊退出欧元区差不多了，”第二位人士说。“这已经游离到欧元区组织架构之外。”

希腊若违约，欧洲央行可能不得不采取行动，坚持用于取得紧急流动性资金的任何抵押品都必须减值，以反映该国违约的实际情况。

希腊官员坚称没有违约的打算。不过近期希腊总理齐普拉斯在给德国总理梅克尔的一封信中称，如果他不得不作出选择，薪资和养老金的发放要优先于偿债。

对欧洲央行而言，希腊推出第二种货币也会影响到其对欧元区借贷成本的控制。(完)

(编译 郑茵 审校 王兴亚)

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