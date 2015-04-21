欧洲央行官员称违约不是希腊退欧理由

路透法兰克福4月20日 - 欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧周一表示，违约国家不一定非得退出欧元区。他关于希腊的讲话非常坦率，也谈及可能的资本管制，凸显希腊问题是多么严峻。

冈斯坦西欧谈到了债务违约及资本管制的可能性，并称这两种情况都不一定意味着希腊退出欧元区。希腊已要求公共部门实体将闲置资金储备转交央行，以帮助应对资金紧张的局面。

“如果发生违约情况...法规不允许违约的成员国...被逐出欧元区，”他在欧洲议会表示，并称已告之希腊银行业者不要增加对希腊的曝险，以避免“可能发生的与该国有关的信用事件”。

冈斯坦西欧此番言论凸显希腊的危险境地，也是欧洲央行官员有关希腊问题最为开放的表态。

冈斯坦西欧还谈及资本管控的可能性。

“只有希腊政府提出要求，才会推出资本管控举措，”他表示，这些应是暂时性的特殊举措。“从塞浦路斯的例子看，资本管控并不意味着退出欧元区。”

冈斯坦西欧明确了欧洲央行对希腊的支持，他对议员们表示，相信希腊将留在欧元区。

“欧洲央行相信，希腊不会退出欧元区。（欧盟）条约没有将成员国赶出欧元区的正式法律规定。我们认为这种情况不会发生。”

照现在的情形，欧洲央行批准提供希腊银行业的紧急融资，金额一直在扩大。尽管冈斯坦西欧说不管情况如何，这不太可能继续，但他暗示欧洲央行并不愿终止这项帮助。

“如果银行并未违约，仍有偿付能力且有可被接受的担保品，那希腊政府违约，并不自动意味银行也违约。”冈斯坦西欧说。

希腊5月即将得偿还国际货币基金组织(IMF)约10亿欧元，欧洲央行官员正愈来愈担心其能否偿还。

知情人士上周告诉路透，欧洲央行已分析了一种局面，即希腊资金告罄，并开始以欠条支付给公务员，在欧元区内创出一种虚拟的第二种货币。(完)

(编译 张涛/张荻/张若琪 审校 郑茵/王丽鑫/戴素萍)

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