若救援协议可能达成 欧洲央行或放宽希腊银行业持债限制

路透伦敦5月28日 - 一银行业消息人士周三称，如果欧元区向希腊发放救援金一事变得明朗化，欧洲央行(ECB)可能放宽对希腊银行业持有本国短期公债规模的限制。

欧洲央行近几个月在向希腊持续施压，限制该国银行业者可以持有的本国国库券数量，这相当于切断希腊政府的主要借款渠道。

“如果(欧元区)发放援助款的前景比较可靠，(国库券)持有上限就可能调高，”一名要求匿名的消息人士称。

“如果证券市场计划(SMP)中19亿欧元的获利能够返还给希腊，这可能就是信号，”消息人士指的是欧洲央行在2010-11年购买希腊债券获得的利润，当时央行的目的是为了控制不断升级的债务危机。

如果希腊真的与债权人达成一项新协议，则从8月开始，该国公债将自动成为符合欧洲央行1万亿(兆)欧元量化宽松计划购买资格的债券。

希腊银行业存款图表：link.reuters.com/dud38s

欧洲央行向希腊银行业贷款图表：link.reuters.com/kan93w

**胡萝卜加大棒政策**

虽然这一潜在调整是激励希腊与债权人达成协议的一种措施，但债权人也在最近几周推出了一项严厉的惩罚措施。

欧洲央行周三没有提高希腊银行业紧急融资计划的上限。这是该行自2月以来首次没有这么做。希腊银行业一直用这一资金来应对担心账户被冻结的储户和企业的提款。

外界还担忧，欧洲央行可能会提高希腊银行业担保品适用的扣减率，这些担保品包括希腊债券。

一些欧洲央行官员认为，如果希腊政府真的未能偿还国际货币基金组织(IMF)借款或赎回欧洲央行所持希腊债券，则该央行可能不得不提高扣减率。欧洲央行持有的70亿欧元希腊债券将在8月前到期。(完)

(编译 王丽鑫/汪红英；审校 郑茵/王颖)

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