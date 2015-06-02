综述：欧洲央行及IMF总裁加入谈判 共商希腊债务解决之道

图为欧盟议会前的欧元标识。 REUTERS/Francois Lenoir

路透柏林/布鲁塞尔6月1日 - 欧洲央行及国际货币基金组织(IMF)总裁周一晚间与法国和德国领导人会面，商讨如何推进希腊债务协商。

欧盟官员表示，欧洲央行总裁德拉吉与IMF总裁拉加德、德法领导人及欧盟执委会主席容克会面，旨在就希腊问题的协商统一立场。

“他们将讨论如何推进协商，以及是否应该向希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)提出新的提议来换取达成协议，”一位欧盟官员谈及柏林会谈时表示。

在这一意外进展之前，齐普拉斯曾大肆抨击国际债权人。但官员们表示，齐普拉斯的猛烈批评与他私下和欧盟领导人的谈话大相迳庭。

欧元区已将周五设定为结束这场进展迟缓会谈的最后期限，以便让相关机构与财长能在希腊纾困计划于6月底到期前批准协议，获得国会的通过，向希腊支付冻结的援助资金。

雅典方面需于周五偿还国际货币基金组织(IMF)一笔3亿欧元(3.2793亿美元)贷款，不过外界对于希腊是否有能力履行这个月的所有金融义务愈加感到怀疑。

根据法国世界报的一篇文章，欧洲外交官员表示，齐普拉斯指控国际金主提出了“荒谬的提案”并藐视希腊民主，此举似乎有意向希腊民众展现自己在努力抗争。

接近希腊与欧盟执委会、欧洲央行以及IMF会谈的官员，稍早驳斥了即将宣布达成协议的市场传言。

周一晚间，德国总理默克尔、法国总统奥朗德以及欧盟执委会主席容克，在柏林讨论数码经济议题前发表短暂声明，其中并未提及希腊问题。

一位欧盟官员表示，债权人对希腊提出的任何要求不会被当做最后通牒。IMF一位发言人证实拉加德身在柏林。欧洲央行拒绝就此次会谈置评。

**希腊政府出现内斗**

由于在执政党左翼激进联盟党(Syriza)内部遭到反对，希腊驻IMF代表提名人周一被迫拒绝接受任命，这反映出齐普拉斯政府出现内斗。

左翼激进联盟党内强硬的左翼分子反对前社会党议员暨世界银行分析师Elena Panaritis出任希腊驻IMF代表，称她支持希腊以前的援助计划。

在齐普拉斯与默克尔和奥朗德举行一个小时的电话会议前，法国世界报周日在其网站上刊登了这篇报导。德国一位发言人表示，会谈是在具有建设性的气氛下进行的。

谈及债权人要求进一步削减养老金及拒绝恢复工资集体协商时，齐普拉斯表示，他们相当于“完全废除了欧洲民主”，并创建了一个“ 技术专家治国论的畸形怪物”。

当被问道齐普拉斯在此篇报导中的挑衅论调与其和欧盟领导人四天来第二次电话会议上的态度截然不同时，欧洲外交人士表示，不要把公开表达愤怒看得太重。

“会谈并不容易，但取得进展，”一位熟悉此次会谈情况的外交人士称。

欧盟数码经济执委厄廷格(Guenther Oettinger)对德国世界报说，本周仍有机会达成协议，他说希腊因现金吃紧，数周之前就已停止向供应商和承包商付款。

欧盟执委会主席容克一直试图和希腊沟通基本预算盈余、养老金和就业市场改革等关键议题。

德国世界报报导，齐拉普斯准备好讨论养老金改革，显示谈判有出现进展的迹象。

由于债务谈判以及希腊能否偿还IMF债款存在不确定性，投资者在周一卖出低评级的欧元区债券；但两位欧元区消息人士说，他们预计希腊周五会偿还IMF款项。

欧元区一位官员说，若是没有及时收到新资金，希腊在6月12日偿还第二笔款项3.40亿欧元的可能性较小。到了6月16日和6月19日，希腊分别有5.56亿欧元和3.40亿欧元欠款需要偿还。(完)

(编译 戴素萍/陈宗琦/许娜/李婷仪 审校 张涛/李爽/王丽鑫)

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