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国际财经 | 2015年 6月 22日 星期一 09:51 BJT

由于担心多米诺效应 ECB不会让希腊银行业崩溃--官员

6月22日 - 路透雅典6月20日 - 一名希腊政府官员周六表示，欧洲央行(ECB)不会让希腊银行业崩溃，因为这会产生多米诺效应，拖垮欧洲其他地区的银行。

随着希腊一步步靠近违约，甚至有可能退出欧元区，紧张的希腊储户最近几天每天都从银行提走数以10亿欧元计算的存款，欧洲央行提高了对该国银行业紧急援助资金的上限，以使希腊银行业维持运转。

“欧洲央行不能让希腊银行业崩溃，”政府官员AlekosFlabouraris对希腊Mega television电视台称。“他们知道，如果希腊银行业崩溃，会产生多米诺效应。”(完)

(编译 李春喜 审校 王丽鑫)

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