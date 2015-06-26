独家：ECB维持希腊银行业紧急融资限额不变 因德国有异议

路透法兰克福6月25日 - 熟悉讨论情况的一名消息人士表示，欧洲央行(ECB)周四维持希腊银行业者紧急融资限额不变，因德国央总裁持反对意见。

一名知情消息人士表示，欧洲央行决策者连续第二日维持紧急融资上限不变。而在以前的许多周，该央行一直稳步提高这个上限。

希腊央行可能没有请求提高紧急融资上限，尽管希腊银行业的现金储备逐日萎缩。储户担心希腊走向违约，持续从银行取走资金。

如果未进一步提高紧急融资上限，希腊银行业还能坚持多久，目前尚不清楚。随着改革换资金谈判的时间所剩无几，这也增大了希腊政府的压力。

希腊银行业者表示，由于预期能达成协议，最近几日存款外流势头有所放缓，上周五预约取款的部份储户周一没有全数提走。

只要欧洲央行在必要时提高紧急流动性上限，希腊银行业者仍有符合条件的抵押品从该国央行得到紧急流动性。5月中旬，他们拥有约400亿欧元这样的抵押品。

德国央行总裁魏德曼周四对使用紧急信贷救助希腊银行业者提出最为严厉的批评。他表示，这些银行不应继续买入希腊政府的短期债券。

魏德曼称，“欧元体系不应为希腊提供过渡性融资，即使预计其将来可能得到援助资金。”

他在法兰克福的记者会上表示，“当被市场拒之门外的银行买入同样境遇的主权债，向紧急流动性援助(ELA)求助就会引发严重的货币融资担忧。”

本周稍早，爱尔兰和德国政界人士也表达了类似的担忧。

**慎重表态**

德国央行的反对虽很有份量，不过仍无法独自阻挠扩大对希腊银行业者的紧急流动性援助。目前这项援助规模约为890亿欧元(1,000亿美元)。

希腊执政党--左翼激进联盟党(Syriza)已经拒绝了国际债权人的改革要求，称之为“勒索”，而此时避免债务违约和退出欧元区的危机谈判进入关键阶段。

德国央行总裁魏德曼还身兼欧洲央行管委，该委员会每天进行电话沟通，讨论扩大紧急流动性援助。如果有三分之二的多数委员同意，则可能限制这种融资。

一位参加央行总裁会议的消息人士最近对路透表示，其他委员对这些紧急融资援助也有疑虑，不过他们一直小心翼翼不愿直言，不希望有人指责他们导致希腊财政崩溃。

现在情况可能发生了变化，一些国家通常都会追随德国央行的步伐。(完)

(编译 张涛/张荻/李爽 审校 龚芳/许娜/张若琪)

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