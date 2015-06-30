ECB执委科尔称目前看存在希腊退欧的可能性--报载

路透巴黎6月29日 - 欧洲央行(ECB)执委科尔周一表示，目前来看希腊有可能最终退出欧元区，即便这不是欧洲央行以及其他欧盟机构想要的结果。

继希腊决定中断改革换资金磋商，并宣布7月5日举行公投后，这是欧央行高层最直接承认可能会发生希腊退出欧元区的一幕。

对希腊的救助计划将在6月30日到期，同日还要偿还国际货币基金组织(IMF)16亿欧元的贷款。

科尔对法国回声报表示：“希腊退出欧元区，迄今还是理论上的说法，但不幸的是不能再排除这种结果了。”并补充道这是希腊决定终止谈判导致的后果。

科尔称，如果希腊公投的结果是“支持”救助计划，他“不怀疑”欧元区当局将找到兑现对希腊承诺的途径。

如果希腊公投的结果是“反对”，“政治对话将很难再重启”，科尔说道。

虽然希腊总理齐普拉斯寄望公投的“反对”结果能增加他的谈判砝码，但科尔警告道，欧元区各国财长显然已经认定，债权人给希腊的最新提议“已经触及了他们可接受的极限”。

被问到想说些什么来说服希腊民众留在欧元区时，科尔严正警告道，“如果希腊离开欧元区，紧缩支出的形势将更加恶化，而且再也无法享受作为欧元区成员的好处，欧元区曾给希腊时间进行必要的调整。”

周一早上醒来，希腊人震惊地发现银行关闭，超市排起的长队，希腊在欧元区的前途未卜。

科尔指出，市场的反应“仍相对温和”，他表示那显示希腊是面对独特状况的独特个案。

但他补充道，欧洲央行密切关注形势发展，若有必要将动用一切可用工具，甚至新手段。

科尔称，欧洲央行将维持对希腊银行业的支持，“直到另行通知”，并正不断评估形势。

科尔表示欧洲央行周日做出不上调提供给希腊银行业的紧急流动性支持(ELA)上限的决定，是因应周末发生的事件所需。他表示那是“相称的决定”，因为不是“不可逆转的”。

知情人士周一稍早称，欧洲央行周日拒绝希腊提出增加60亿欧元紧急资金的要求，但料公投前维持对希腊银行业的金援。(完)

(编译 孙茉莉/张若琪 审校 张涛)

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