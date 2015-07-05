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国际财经 | 2015年 7月 6日 星期一 07:24 BJT

欧洲央行维持对希腊银行业的有限资金支持--消息人士

路透法兰克福7月5日 - 消息人士周日表示，欧洲央行决策者可能将继续以当前比较低的水平，对希腊银行业提供紧急融资。此前希腊公投否决了新的救助条款。

这一举措将令希腊银行业者很快用尽大约890亿欧元的现有融资，而且至少未来几天仍将关闭。

不过欧洲央行没有选择撤回现有资金支持的更激烈作法，否则希腊的银行恐怕会立刻倒闭。

消息人士指出，虽然还没有最后决定，而且此事还有待欧洲央行决策官员周一开会讨论，但他们有可能决定维持现有水平的紧急流动性援助(ELA)。

一名人士在公投初步结果出炉前表示，若公投结果为“反对”，不会令欧洲央行立刻对流动性支持采取行动；另一名消息人士也证实，公投结果不会带来改变。

欧洲央行官员也将讨论提高希腊银行业者所提供贷款抵押品的估值扣减比例。

不过这基本上只是象征性的举措，为的是显示他们对形式发展作出了反应，但并未限制银行获得资金。(完)

(编译 徐文焰；审校 孙茉莉/于春红)

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