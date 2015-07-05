欧洲央行维持对希腊银行业的有限资金支持--消息人士

通用电气季度获利大增35.7% 因电力及再生能源业务强劲
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透法兰克福7月5日 - 消息人士周日表示，欧洲央行决策者可能将继续以当前比较低的水平，对希腊银行业提供紧急融资。此前希腊公投否决了新的救助条款。
这一举措将令希腊银行业者很快用尽大约890亿欧元的现有融资，而且至少未来几天仍将关闭。
不过欧洲央行没有选择撤回现有资金支持的更激烈作法，否则希腊的银行恐怕会立刻倒闭。
消息人士指出，虽然还没有最后决定，而且此事还有待欧洲央行决策官员周一开会讨论，但他们有可能决定维持现有水平的紧急流动性援助(ELA)。
一名人士在公投初步结果出炉前表示，若公投结果为“反对”，不会令欧洲央行立刻对流动性支持采取行动；另一名消息人士也证实，公投结果不会带来改变。
欧洲央行官员也将讨论提高希腊银行业者所提供贷款抵押品的估值扣减比例。
不过这基本上只是象征性的举措，为的是显示他们对形式发展作出了反应，但并未限制银行获得资金。(完)
(编译 徐文焰；审校 孙茉莉/于春红)
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路透达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，未来几年美国经济成长和通胀可能将加快，这或将推升利率及美元汇率。 “今明两年美国经济可能将加速成长，物价通胀或略为上升。所有(这些因素)可能将推升利率，并使美元升值，”黑田东彦对记者称。 “但汇率走势很难预测。不能铁口直断，因为汇率受很多因素影响，不仅是利率(和)经济成长。”他称。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。