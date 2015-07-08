欧洲央行准备遏制希腊危机给市场带来的冲击--管委

路透罗马7月8日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周三表示，欧洲央行准备好采取手中所有措施，来控制希腊债务危机给金融面造成的不乐见后果，但欧洲央行无法长时间支撑希腊银行业者。

身为意大利央行总裁的维斯科在罗马发表演说指出，周二布鲁塞尔会谈未有结果之后，希腊与债权人协商的结果仍“深具不确定性”。

维斯科称，欧洲央行虽然一直为现金短绌的希腊银行业提供紧急流动性，但如果以改革换现金的政治谈判不能取得进展，欧洲央行不会长期提供支持。

“要继续获得支持，需要让人看到达成政治协议的明确前景，”他说。

维斯科表示，迄今为止欧洲央行的购债计划(量化宽松政策)的力度并没有因为希腊危机而明显减弱，央行“决心全面执行”该计划以推高通胀。

“给货币环境造成的任何无益限制，都将遭到强烈反击，”他说。

“欧洲央行管理委员会正密切关注金融市场动态及其对欧元区货币状况和物价稳定性的影响；欧洲央行已准备好利用一切可用工具，”维斯科称。

维斯科没有谈及希腊退出欧元区的风险，只表示希腊危机对欧元区的直接影响可能比较温和。众多分析师现在认为希腊退欧是有可能发生的。

“但是如果重新引燃国际投资者对欧元区并非不可逆的担心，那么危机可能会带来更为严重的后果，”他表示，

“在这种情况下，国家和欧洲当局采取协同行动(打消市场紧张情绪)将至关重要。”(完)

(编译 张明钧/郑茵/刘秀红；审校 艾茂林/王兴亚)

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