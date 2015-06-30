独家：欧洲央行拒绝希腊额外紧急资金要求 但现有支持将维持不变--消息

路透雅典/法兰克福6月29日 - 熟知此事的消息人士表示，欧洲央行周日拒绝了希腊希望提供60亿欧元额外紧急资金的要求，但料将持续给予希腊银行业者有限的支持，直到7月5日公投为止。

这项要求的资金规模突显出希腊存款户有多么的恐慌，而欧洲央行无疑也明白拒绝该要求的戏剧性后果。

然而，欧洲央行现有资金将不会撤离的可能性，让一些银行心存希望，短暂开门营业，例如发放养老金。

在希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周六承诺下周日就债权人严苛的纾困条件举行公投后，希腊民众争相从银行提领现金。

希腊央行周日进而要求欧洲央行(ECB)管理委员会，将890亿欧元的紧急信用额度提高，以支应现金短缺情况。

“希腊央行要求60亿欧元的ELA（紧急流动性援助），”一位熟知此事的人士表示。“该项提交给欧洲央行的建议由希腊央行总裁签署。”

欧洲央行于周日予以冻结，意味着银行无法开门营业，并迫使齐普拉斯实施资本管制以阻止资金出走。

不过，作为小幅让步，希腊料能继续动用已分配紧急融资支持的余下部分，让银行勉强生存下去。

虽然尚未提出正式建议，而且形势变化得很快，但消息人士对路透称，他们现在预计欧元区各国央行总裁和欧洲央行总裁德拉吉周三会面时，将维持目前的支持水平。

**部分银行将重新开放**

希腊政府一官员称，周四银行料开放850个支行，以发放养老金。此举肯定需要欧洲央行继续提供支持。

对于预计会继续提供的紧急融资，一名消息人士称：“现在就掐断紧急融资说不通。反正银行也无力偿还。所以再冻结两天还是三天，也不会有任何不同。”

若希腊对IMF违约，则将更难证明这样的支持是合理的，因为这将令人质疑希腊银行业者的偿债能力，而这是融资的一个前提条件。(完)

(编译 戴素萍/王丽鑫；审校 李婷仪/许娜)

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