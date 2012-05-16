独家：欧央行暂停向部分希腊银行提供流动性

路透柏林/法兰克福5月16日电---欧洲央行(ECB)周三称,已停止向部分希腊银行提供流动性,因这些银行未能成功完成资本重整.这证实了路透稍早的独家报导.

该消息推动欧元兑美元走低,加剧了投资者和希腊国内对该国恐将被迫退出欧元区的担忧.

情势的最新发展凸显希腊银行业的处境堪忧,希腊民众正从银行提取欧元,因担心该国可能退出欧元区,尽管欧盟大国德国和法国宣布,决心让希腊留在欧元区.

"由於(希腊银行业的)资本重整没有到位,欧洲央行暂停货币政策操作,"一位不愿透露姓名的欧洲央行消息人士向路透表示."他们目前向希腊央行申请紧急流动性协助(ELA)."

欧洲央行只同有偿债能力的银行进行再融资操作.不过,那些虽然不满足欧洲央行严格制度要求,但被本国央行认为有偿债能力的银行,可以向本国央行申请紧急流动性支持(ELA).

消息人士没有明确指明是哪些银行.

欧洲央行一位官员後来补充说:"由於近期债务重组而导致资本严重不足的希腊银行需要进行资本重整,在此期间部分希腊银行业者已经被转到ELA计划下."

"待资本重整结束後,预计这种情况也将马上结束,银行将可重新参与通常的欧元体系再融资操作,"这位官员说,"欧洲央行/欧元体系(Eurosystem)继续对希腊银行业提供支持."

具体有多少家银行受影响还不清楚,不过事情的进展表明,依靠希腊央行紧急贷款的希腊银行业者在增多.

一位了解情况的人士表示,有四家希腊银行的资本被严重削弱,以至于股本权益变成负值.根据自身规定,欧洲央行不能向此类情况下的银行提供流动性.

欧洲央行管理委员会委员柯恩(Luc Coene)在金融时报本周稍早发表的采访中表示,目前求助于ELA的希腊银行业者依然具备偿债能力.

希腊政府在4月27日同意,由希腊金融稳定基金(HFSF)向国内四家大银行提供价值180亿欧元的欧洲债券作为临时应急,直至这些银行在今年稍晚完成资本重整.

HFSF主管Panagiotis Thomopoulos周三表示,该基金将在下周前完成向国内四大银行配置180亿欧元资金用於应急.

"资金的配置应会在下周之前完成,"他对路透表示.

希腊政府正在同欧盟/国际货币基金阻止(IMF)就国内银行业资本重整的技术问题进行讨论,有可能在选举後公布讨论结果.

希腊第二次纾困中,用於振兴银行业的资金约有500亿欧元(660亿美元).

欧洲央行总裁德拉吉稍早表示,欧洲央行希望希腊继续留在欧元区内.

"我想说的是,我们强烈倾向於希腊继续留在欧元区,"他在一次演讲中说道,"由於条约并未预见到任何退出(欧元区)的情况,因此这不是欧洲央行要决定的事情."(完)

--编译 肖群英/郑茵;审校 张荻/程琳

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