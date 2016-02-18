欧洲央行认为成长面临新风险 担心低油价的二次效应--1月会议记录

路透法兰克福2月18日 - 欧洲央行周四表示，欧元区经济正在温和的复苏，但风险正在加大，且有迹象表明低油价效应可能传导至其它商品和服务的价格。

欧洲央行公布的1月利率会议记录称，新的风险(主要是来自新兴市场)继续使欧元区前景不明，而薪资增长迟缓暗示低油价的“二次效应”可能正在形成。

尽管欧洲央行1月维持利率不变，但承诺在3月10日会议上将评估并有可能调整其政策，市场将这份声明解读为央行宽松政策的可能性很高。

事实上，路透调查中受访分析师预测，央行3月会议上料将存款利率调降10个基点并调整1.5万亿欧元规模的央行资产购买计划；同时市场ECBWATCH认为今年利率可能调降20个基点以上。

“自今年初以来，经济下行风险再度加大，原因在于有关新兴市场经济体前景的不确定性升高、金融市场波动以及地缘政治风险，”欧洲央行在1月21日会议记录中称。

“薪资成长弱于预估，加上通胀预期下滑，可能暗示出现二次效应的风险增大，”记录称。

欧洲央行正试图推高目前在零水准左右的通胀率，使之回到2%水平，但能源价格低迷、经济成长迟滞以及贷款增长疲弱，料将使通胀在未来几年内低于目标。

尽管对抗油价下跌的冲击难度较大，但欧洲央行正在抗击所谓的二次效应，担心低通胀率可能变得根深蒂固。

由于意识到若通胀率目标不能达成，将使央行的公信力面临风险，总裁德拉吉本周强调，欧洲央行做好了行动的准备，这凸显出金融市场动荡、全球经济放缓和低油价所带来的风险。

欧洲央行已经在12月调降了存款利率，并延长其每月600亿欧元的资产购买计划，但其政策宽松的多数效果为金融市场环境收紧所抵消。

欧元区银行业股指数.SX7E今年以来累计下跌约20%，这加大了银行的资金成本并有可能阻碍银行放贷，从而降低量化宽松的效果。

而在此期间欧元上涨了2.5%，这会降低进口物价的升幅，从而抑制整体通胀率。(完)