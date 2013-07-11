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货币新闻 | 2013年 7月 11日 星期四 16:28 BJT

欧洲央行：政策并未受限于前瞻性指引--管委魏德曼

路透慕尼黑7月11日 - 欧洲央行管委会成员兼德国央行总裁魏德曼周四表示，欧洲央行并未受限于有关低利率的前瞻性指引，而且如果未来通胀压力浮现，亦可能上调利率。

魏德曼称，基于通胀前景受制且经济环境疲软，欧洲央行上周承诺将维持利率在纪录低位，或者甚至进一步降息，具有充分理由。

但他亦指出，欧洲央行的货币政策立场取决于经济情势发展。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 蔡美珍)
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