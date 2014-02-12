版本:
中国
货币新闻 | 2014年 2月 13日 星期四 01:28 BJT

标题新闻：ECB管委韩伟森接受路透专访时称目前欧元区没有通缩风险，应考虑QE但疑虑效果和运作

QE为量化宽松政策

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐