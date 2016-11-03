ECB管委维勒鲁瓦德加洛告知银行及保险业为英国硬退欧做准备

路透巴黎11月3日 - 欧洲央行管委维勒鲁瓦德加洛周四表示，欧元区银行及保险业者应该为英国硬退欧、也就是丧失欧盟金融市场准入预做准备。

他在法国下议院的一场小组讨论中说道，若英国想要保留欧盟金融市场准入，就算退欧之后，未来仍应采行欧盟的监管规则。

他说，“我同时认为欧元区银行及保险业者对于硬退欧应该开始提出多套应变策略，”维勒鲁瓦德加洛为法国央行总裁，因此也是法国最高金融业监管官员。(完)