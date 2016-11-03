ECB管委维勒鲁瓦德加洛告知银行及保险业为英国硬退欧做准备

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透巴黎11月3日 - 欧洲央行管委维勒鲁瓦德加洛周四表示，欧元区银行及保险业者应该为英国硬退欧、也就是丧失欧盟金融市场准入预做准备。
他在法国下议院的一场小组讨论中说道，若英国想要保留欧盟金融市场准入，就算退欧之后，未来仍应采行欧盟的监管规则。
他说，“我同时认为欧元区银行及保险业者对于硬退欧应该开始提出多套应变策略，”维勒鲁瓦德加洛为法国央行总裁，因此也是法国最高金融业监管官员。(完)
(编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。