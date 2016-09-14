焦点：欧洲要前进 必须抛弃一己之私相互扶持--ECB总裁德拉吉

路透法兰克福9月13日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周二在一次罕见的政治演说中表示，对财富与权力的追求，正在把欧洲社会的一部分甩在了后面，而如果一体化的好处不能分享的话，这项欧洲计划将面临风险。

德拉吉在意大利特伦托发表讲话，呼吁公平、重新分配和节制，警告社会的分裂可能导致单一市场无法形成--这或许是“最危险的选项”，可能导致一体化进程出现一定倒退。

从希腊到西班牙等欧盟二线国家正在将近10年的经济困境中步履蹒跚，部分领导人表示欧洲丧失了自己的社会理想，一心扑在刻板规定和摆弄数字上面，并为民粹主义边缘政党的大行其道提供了温床。

“我们必须更多关注一体化当中的再分配问题，”德拉吉表示，“我认为，如果欧洲社会一味追求财富与权力，不愿聆听那些瞠乎其后者的需求，那么在开放市场与竞争方面，不会取得重大进步。”

“近期对税负公平与欧洲失业保险基金、以及对职业再训练基金与其他具有同样理想目标的讨论，都是在往这个方向前进，”他表示。

英国公投脱欧带来打击，而欧盟自身也因选民感觉“被抛弃”而饱受诟病；欧盟领导人将于本周稍后在伯拉第斯拉瓦召开会议，希望开辟出一条新航线，并改变布鲁塞尔已变得对民众困苦漠不关心的印象。

鉴于很多国家仍无法重振经济，欧洲央行近年来采取了非常规刺激举措，但却受到各方批评。有人说央行政策主要惠及富裕国家，还有人说央行是在奖赏多年来的经济管理不善。

在保护欧元区安然渡过多年危机方面，欧洲央行比其他多数机构都做得更多，但却耗费了大量火力，一旦再有动荡将面临弹尽粮绝的窘境。

德拉吉表示，为了坚决保卫欧洲，就必须在某些方面推进一体化，比如环保、移民、安全与防务等等，尽管某些政策领域需要留给国家层面管辖。

但德拉吉还称，这种一体化应与民众的切身问题挂钩，而且应顾及到欧洲或全球意义。

德拉吉警告称，如果单一市场构想半途而废，不能保证自由和公平的话，那么最终各国又将围墙高筑，这是对开放社会的一个威胁。(完)