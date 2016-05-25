对冲基金大举买进欧元区长债 期望借ECB购债计划抛出获利

路透伦敦5月24日 - 对冲基金似乎从欧洲央行的购债计划中发现了机会，正在大举吃进长期债券，指望日后可将其卖回给央行而获利。

美银美林数据显示，自2014年以来，对冲基金买进期限在15年以上的欧元区债券数量已几乎翻倍，因预期这将是欧洲央行未来几个月的购买重点。

目前购买债券的平均期限为八年左右，远低于12年的符合购买条件资产池的平均年限。这说明没有期限目标的欧洲央行到目前为止，一直偏向购买短期债券。

“对冲基金在大量买进长期债券...等待欧洲央行最后来接盘，”美银美林利率分析师Ralf Preusser称。

美银美林数据显示，2016年对冲基金平均得到银团承销发行长期欧元区公债的15%，较两年前的8%接近翻倍。

这部分是为了追逐收益，而且合格较短期债券相对稀缺，增强对欧洲央行将不得不购买较长期公债的预期。

分析师估计，大约5,000亿欧元的期限在两年至30年间的欧元区公债的收益率低于欧洲央行的存款利率，从而不符合QE计划下的央行购买条件。

“就对冲基金而言，他们试图先发制人买入较长期限债券，当然欧洲央行也需要转向收益率曲线的长端，因为符合购买条件的债券所剩无几，”London and Capital资深固定收益投资组合经理Rabbani Wahhab表示。

美银美林的Preusser称，荷兰和德国央行以前偏向购买较短期限公债，现在已经代表欧洲央行购入较长期限公债。

**短线获利**

一些人士预计，如果通胀率和经济增速不能回升，欧洲央行又不得不延长购债计划，那么其最终可能必须购买超出目前30年期限限制的公债。若增加购买更长期限的公债，也可能压低那些不在央行购买池子内的公债的收益率。

一位近期参与安排欧元区长期公债发售的银行家表示，对冲基金今年对超长期公债的咨询次数猛增。

该匿名人士称，这些基金主要来自英国和美国，他们定时打来电话询问对欧洲央行将从何时开始购买较长期限公债的看法。

“他们正在买进，以期在三至六个月内获得短线获利，”该银行家称。(完)