欧洲央行呼吁逐步推进对高频交易的监管

路透法兰克福10月25日 - 欧洲央行周二呼吁采取渐进举措监管超快交易，担心对这种做法的严格规定可能损及金融市场。

高频交易(HFT)一直饱受诟病，这种做法下会出现大量交易订单涌入市场然后马上取消或不执行的情况，加剧市场波动，并让其他投资者处于劣势。

欧洲央行称，收紧规定的步子迈得太大可能压抑市场流动性，降低以稳定价格买卖金融资产的容易程度。

“我们的结论是将支持逐步实施对高频交易的监管，”欧洲央行周二在一份公告中称。

“根据我们的研究，加大管控举措目前似乎并不必要，而是应谨慎采用，因其对市场流动性、效率和强韧度的负面影响可能损及金融稳定和市场抗跌性。”(完)