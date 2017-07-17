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2017年7月17日 / 凌晨1点23分 / 2 天内

ECB考虑对海航在内的德银最大两股东进行特别评估--报导

路透新闻部

1 分钟阅读

路透法兰克福7月16日 - 据德国一家报纸周日援引监管部门消息人士的话报导称，欧洲最高银行业监管部门--欧洲央行(ECB)正考虑对德意志银行(DBKGn.DE)最大的两个股东进行特别评估。

南德日报(Suddeutsche Zeitung)在周一刊文的预发行版中报导称，欧洲央行可能会启动所谓的“所有权控制程序”，来检视卡塔尔王室和中国海航(0521.HK)。这两个股东各持有德意志银行近10%的股权。

欧洲央行和德意志银行均拒绝置评。

此类评估旨在确定投资者是否可靠、财务状况是否健康、所投资的资金来源、以及投资者是否参与洗钱或为恐怖主义融资等非法交易。

通常来说，这项评估只针对持股在10%以上的股东。

该报称，欧洲央行首次考虑破例，如果其认为卡塔尔和中国海航对该银行有重大影响力，尽管持股不到10%，仍可以启动评估。

卡塔尔自2014年以来一直是德意志银行的股东，海航今年购入德银股份。这两个股东均在该行拥有一个董事会席次。

由于出席年度股东大会上的股东数量整体偏低，所以这两个投资者实际能够阻止重要的决定通过。

“似乎这两个投资者被按持股超过10%的股东对待，”一位消息人士对该报表示。该报还报导，海航在德意志银行的股权投资促使欧洲央行这样做。

上周德国成为第一个收紧外资收购规则的欧盟国家。此前中资企业通过一系列并购交易，获得了西方技术和专业知识。(完)

编译 许娜/李爽 审校 戴素萍/张荻

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