《热点透视》欧洲央行闪避承认通缩可能 成为银行压力测试盲点

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
撰稿 George Hay 路透伦敦5月20日 - 欧洲央行在通缩问题上的缄默潜规则，已经对央行今年进行的银行压力测试造成伤害。今年的银行压力测试，是银行联盟上路之前的重要体检，而欧洲央行担任主导角色，是投资人所乐见的，因为比起前几次由欧洲银行业管理局(EBA)主导的压力测试，这次压力测试应该会更加扎实。但是从今年的测试内容来看，欧洲央行同样存在盲点。
EBA的2011年压力测试，首先在一项基本的公信力检验就不及格：在欧债危机肆虐之际，压力测试竟然没有涵盖某个欧元区成员国发生主权违约的可能性。从4月29日公布的内容来看，2014年压力测试标准较为严格。但这次的不利情境设定，竟然没有当下投资人担心害怕的通缩怪物，看起来也是犯了同样的结构性错误。
但压力测试中确实涵盖了美国物价下滑深达3%的可能情境，因此少了通缩的假设情境，更显得奇怪。根据穆迪的资料，在美国物价下滑的情境中，国内生产总值(GDP)由高点到低点的最深跌幅仅有1.8%。然而在最恶劣的假设情境下，欧元区GDP的跌势更重--下跌2.9%--但通胀率却仍然为正，尽管目前欧元区实际平均通胀率已经仅剩下0.7%。
众多与压力测试相关的主管机构，不太愿意透露为什么那些“严峻”情境的设定，看起来对通胀如此乐观。EBA名义上仍是负责这次各国监管当局所使用的测试标准，EBA向路透热点透视强调，压力测试的宏观设定，是由欧洲系统性风险委员会(European Systemic Risk Board，ESRB)设计，ESRB成员包括欧洲央行总裁、欧盟各国央行官员。ESRB发言人不愿评论为何测试内容没有通缩情境。
宽容一点的解读是，由于央行会动用量化宽松等各种手段予以阻止，所以持续多年的物价下跌情况不太可能发生。但更简单的理由很可能是出于政治考量：欧洲央行不能承认可能发生通缩情况，因为这代表欧洲央行在维持通胀率略低于2%的唯一任务上严重失败。银行投资人只能祈祷，这种顾全自己面子的需求，不会让这次欧洲央行赌上极高政治资本的压力测试损失了公信力。(完)
(编译 蔡美珍；审校 王洋)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。