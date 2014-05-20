《热点透视》欧洲央行闪避承认通缩可能 成为银行压力测试盲点

撰稿 George Hay 路透伦敦5月20日 - 欧洲央行在通缩问题上的缄默潜规则，已经对央行今年进行的银行压力测试造成伤害。今年的银行压力测试，是银行联盟上路之前的重要体检，而欧洲央行担任主导角色，是投资人所乐见的，因为比起前几次由欧洲银行业管理局(EBA)主导的压力测试，这次压力测试应该会更加扎实。但是从今年的测试内容来看，欧洲央行同样存在盲点。

EBA的2011年压力测试，首先在一项基本的公信力检验就不及格：在欧债危机肆虐之际，压力测试竟然没有涵盖某个欧元区成员国发生主权违约的可能性。从4月29日公布的内容来看，2014年压力测试标准较为严格。但这次的不利情境设定，竟然没有当下投资人担心害怕的通缩怪物，看起来也是犯了同样的结构性错误。

但压力测试中确实涵盖了美国物价下滑深达3%的可能情境，因此少了通缩的假设情境，更显得奇怪。根据穆迪的资料，在美国物价下滑的情境中，国内生产总值(GDP)由高点到低点的最深跌幅仅有1.8%。然而在最恶劣的假设情境下，欧元区GDP的跌势更重--下跌2.9%--但通胀率却仍然为正，尽管目前欧元区实际平均通胀率已经仅剩下0.7%。

众多与压力测试相关的主管机构，不太愿意透露为什么那些“严峻”情境的设定，看起来对通胀如此乐观。EBA名义上仍是负责这次各国监管当局所使用的测试标准，EBA向路透热点透视强调，压力测试的宏观设定，是由欧洲系统性风险委员会(European Systemic Risk Board，ESRB)设计，ESRB成员包括欧洲央行总裁、欧盟各国央行官员。ESRB发言人不愿评论为何测试内容没有通缩情境。

宽容一点的解读是，由于央行会动用量化宽松等各种手段予以阻止，所以持续多年的物价下跌情况不太可能发生。但更简单的理由很可能是出于政治考量：欧洲央行不能承认可能发生通缩情况，因为这代表欧洲央行在维持通胀率略低于2%的唯一任务上严重失败。银行投资人只能祈祷，这种顾全自己面子的需求，不会让这次欧洲央行赌上极高政治资本的压力测试损失了公信力。(完)

(编译 蔡美珍；审校 王洋)

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