欧央行宽松举措致其他欧洲货币走势掀波澜

路透伦敦6月6日 - 欧洲央行降息和新的银行放款计划已对欧洲其他寻求引导非欧元汇率的央行造成全面的影响。

欧洲央行将主要利率调降至仅有0.15%，且隔夜利率降为负值，其行动可能刺激更多以欧元作为融资货币的利差交易。投资者在利差交易中借入较便宜的货币，用来买进较高收益的货币。

以下是其他非欧元区国家可能的情况：

**英国**

在利差交易中的明星货币之一可能是英镑。欧元兑英镑周四跌至18个月低位，期权市场上的投机客押注未来几个月欧元兑英镑 EURGBPVOL= 可能走软。

在四大央行--欧洲央行、英国央行、美国联邦储备理事会(美联储/FED)和日本央行中，投资人认为英国央行将是率先把当前近零利率上调的央行。

这再加上英镑是全球最具流动性的货币之一，因此将有大量的投资者可能买进英镑兑欧元。

**瑞士**

欧洲央行的举措料将让瑞士相对成为资金更可能停泊的去处，这使得瑞士央行1.20的瑞郎兑欧元上限面临挑战。

投资人为逃离欧元区债务危机，将资金转战避险的瑞郎，进而将瑞郎推升至纪录高位后，瑞士央行出手阻止。但央行已有逾一年的时间没有抛售瑞郎来确保该上限限制。

但瑞郎兑欧元交投于近一个月高位1.2171，近期期权表明投机客正逐步倾向于瑞郎将在未来几周走强。

**瑞典**

欧洲央行此举令瑞典最快在7月降息的压力加重。

瑞典第一季经济意外萎缩，政府已然担忧克朗走坚将损及脆弱的经济复苏，特别是关键的出口业；该国与欧元区的利差扩大，可能促使克朗升值。

瑞典财政部长柏格(Anders Borg)在欧洲央行降息后表示，克朗汇率过强，其并补充说，“如今欧洲央行已采行广泛且非传统的措施，因此传递出我们认为汇率升值并不合理的讯息至关重要。”

**丹麦**

丹麦央行以往在利率政策方面多半会尾随欧洲央行。但该行这回按兵不动，迄今受欧洲央行降息之举的影响似乎不大。

丹麦今年春天升息后，两国指标利率之间的连结已然打破；该行这阵子料将着眼于该国货币，而非欧元汇率。

Nordea资深分析师Jan Storup Nielsen表示，近来丹麦克朗被视为有些过疲，因此对于欧洲央行之举促使克朗略微升值，丹麦央行可能会感到乐观其成。

**挪威**

由于挪威石油出口收入以美元为主，与许多周边国家货币相较之下，挪威克朗与欧元更加疏远。

该国央行因而并无在短期内降息的压力，特别是这将令已然高估的地产市场更加火上加油。

但央行已警告国际利率较数月前为低，分析师们表示，这可能会迫使该行削减对下回采取行动时间点的预估。

**波兰**

兹罗提兑欧元过去三周已累计上涨近2%，因波兰和欧元区利率走势背离。

波兰央行不愿降息，并表示在今年第三季末以前都将维持指标利率在当前2.50%的水准不变。

不过，这意味着波兰现在是欧洲指标利率最高的国家之一。匈牙利(经下调后)利率为2.40%，捷克和欧元区利率目前分别接近于零和位于0.15%。

波兰央行总裁贝尔卡在欧洲央行采取行动的一周前表示，降息“可能性不大”，不过口气已没有之前那么决绝。

**匈牙利**

匈牙利央行自2012年8月以来每月都会下调利率，而欧洲央行的宽松立场可能会鼓励该央行继续降息。

该国主要利率目前仍有2.4%，因此利差情况依然非常利多本币。

**捷克**

捷克央行誓言，至少在2015年初以前防止克朗兑欧元汇率升破27克朗，意味着欧洲央行采取行动后，该国央行不会立即有其它动作。

克朗仍限于狭窄区间交投，表明市场相信央行会在必要时出手干预。自去年11月首次干预市场以来，央行实际上并未再度干预。(完)

(编译 戴素萍/龚芳/许娜；审校 孙茉莉/郑茵)

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