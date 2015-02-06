欧洲央行紧急流动性只适用于有偿付能力的银行--ECB执委普雷特

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透法兰克福2月5日 - 欧洲央行(ECB)执委普雷特周四表示，只有有偿付能力的银行才能获得央行紧急融资。
欧洲央行周三突然停止在融资操作中接受希腊债券作为抵押品，从而把向银行业提供融资的负担转移到了希腊央行身上，并使希腊陷入孤立，除非该国达成新的改革协议。
欧洲央行的举动意味着，希腊央行必须在未来几周向国内银行业提供数以百亿欧元计的额外紧急流动性。但如果欧洲央行管委会表决结果有三分之二同意的话，希腊央行提供的紧急资金管道可能会被终结。
欧洲央行管委会成员暨德国央行总裁魏德曼在周四刊出的一份报纸采访中表示，欧洲央行要严格对待向银行提供紧急资金。(完)
(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)