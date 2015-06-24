欧洲央行货币政策宽松已达到极限--委员克诺特

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透巴黎6月24日 - 欧洲央行管理委员会委员克诺特周三称，在没有造成金融市场泡沫风险的情况下，央行的货币政策宽松已经达到极限。
“货币政策宽松目前已达到了它的极限，如果就这样长期维持下去，有可能带来某些不利的副作用，比如引发新的金融失衡，”克诺特在巴黎举行的经济合作暨发展组织(OECD)会议上说。
欧洲央行管委会委员维斯科也在这次会议上发表了演说，他对货币市场宽松导致金融泡沫风险的看法要乐观一些。
“目前没有迹象显示低利率正在引发普遍失衡，或是对资产和房地产的投机性泡沫。”维斯科说道。(完)
(编译 白云; 审校 王洋)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。