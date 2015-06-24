欧洲央行货币政策宽松已达到极限--委员克诺特

路透巴黎6月24日 - 欧洲央行管理委员会委员克诺特周三称，在没有造成金融市场泡沫风险的情况下，央行的货币政策宽松已经达到极限。

“货币政策宽松目前已达到了它的极限，如果就这样长期维持下去，有可能带来某些不利的副作用，比如引发新的金融失衡，”克诺特在巴黎举行的经济合作暨发展组织(OECD)会议上说。

欧洲央行管委会委员维斯科也在这次会议上发表了演说，他对货币市场宽松导致金融泡沫风险的看法要乐观一些。

“目前没有迹象显示低利率正在引发普遍失衡，或是对资产和房地产的投机性泡沫。”维斯科说道。(完)

(编译 白云; 审校 王洋)

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