欧洲央行刺激政策正深入人心 必要时仍将进一步行动--德拉吉

路透布鲁塞尔11月17日 - 欧洲央行总裁德拉吉表示，央行的经济刺激政策日益深入人心，但如果情况表明现行举措仍不足以加速欧元区的经济复苏，央行准备采取进一步行动。

德拉吉周一表示，欧元区的经济成长动能在夏季有所减弱，但央行政策以及欧元区成员国的改革仍将帮助该地区在明后两年迎来温和复苏。

“已有初步迹象显示，我们的信贷宽松政策正在带来切实的好处，”德拉吉在欧洲议会表示。他并补充说，还需假以时日，才能看到最新举措的效果。

欧洲央行正在向银行业体系挹注更多资金，通过向银行提供新的长期贷款、以及购买其持有的证券化民间债券，促进银行业向家庭和企业的放贷。

德拉吉认为，“信贷紧张的情况似乎已经过去”。欧洲央行首席经济学家普雷特周一稍早也发表了类似评论，称有微弱迹象表明，欧元区的信贷增长动能已经来到拐点。

不过总体形势仍不容乐观。

随着各成员国政府努力推行改革让本国经济更富竞争力，同时减轻债务负担，欧元区经济在近几个月深陷增长缓慢和通胀低迷的困境。

一年以来，欧元区通胀年率一直低于1%，处于德拉吉所说的“危险区域”；10月通胀率仅为0.4%，远低于接近2%的中期目标水平。这样的低物价压力令欧洲央行担忧不已。

“我们需对通胀前景可能面临的下档风险保持警惕，特别是在增长势头减弱以及货币与信贷动力持续不足的情况下，”德拉吉称。

他重申，若通胀率过低的情形持续太长时间，欧洲央行准备好采取进一步措施。他表示央行人员正在为必要时出台进一步举措做一些基础性工作，新举措可能包括购买主权债券。

然而印钞购买主权债券，这样的量化宽松措施，受到德国方面的强烈反对。(完)

(编译 郑茵/徐文焰；审校 许娜)

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